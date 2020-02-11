Volvo и Geelly хотят объединиться, чтобы создать китайского автогиганта

Volvo Car AB и Geely Automobile Holdings Limited (Гонконг) объявили о том, рассматривают перспективу объединения компаний. Это может создать нового автопроизводителя мирового уровня, и ведущую роль в нем впервые будет играть именно китайский бизнес.

В опубликованном на сайте Volvo пресс-релизе говорится, что объединенная компания будет иметь «масштаб, знания и ресурсы для того, чтобы быть лидером» в продолжающихся процессах преобразования мирового автопрома. При этом планируется сохранить относительную независимость и самобытность входящих в нее брендов Volvo, Geely, Lynk & Co и Polestar.

Шведская компания Volvo Cars, занимающаяся производством легковых автомобилей, была когда-то частью концерна Volvo, но в 1999 году стала частью Ford. С 2010 года Volvo принадлежит китайской Geely, но при этом сохраняет относительную независимость. Китайская компания использовала шведский актив как для создания собственных автомобилей, так и для продвижения на европейский рынок.

Volvo и Geely в 2016 году совместно создали бренд Lynk &Co, продукция которого предназначена в основном для западного рынка. Производить эти машины предполагается как в Китае, так и на заводе Volvo в Бельгии.







