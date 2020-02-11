УФАС предупредил Смольный о необходимости забрать у «Плаза Лотос Групп» участок около парка 300-летия Петербурга

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выдало правительству города предупреждение о необходимости отмены постановления о предоставлении «Плазе Лотос Групп» участка на Приморском проспекте. Рядом с парком 300-летия планировали построить гостиницу. Это следует из ответа ведомства одному из жителей города.

В тексте ответа, который попал 11 февраля в распоряжение редакции, говорится, что документ о предоставлении участка вместе с постановлением Смольного о стратегическом инвестпроекте строительства сети гостиниц выдан с нарушением процедуры присвоения статуса стратегического инвестора и федерального закона об инвестиционном товариществе. Таким образом, предоставление участка без торгов нарушает антимонопольное законодательство.

Операционный директор «Плазы Лотос Групп» Ольга Смирнова сообщила «Фонтанке», что компания не получала приглашение УФАС на рассмотрение данного вопроса.

На Приморском проспекте восточнее пересечения с Яхтенной улицей «Плаза Лотос Групп» на участке площадью почти 3 га планирует строить многофункциональный комплекс. В конце 2019 года архитектурный эскиз МФК представили на Градостроительном совете, по итогам которого проект было рекомендовано доработать. Эскиз 16-этажного здания разработала Проектно-производственная фирма «А.Лен»».

Против реализации этого проекта выступают местные жители. «Готовятся несколько судебных исков, поданы предложения об инвентаризации участков для включения в перечень зон зеленых насаждений общего пользования. Поданы предложения для внесения изменений об изменении функциональной зоны на Р2 (рекреация) в Генеральный план и правила землепользования и застройки», – рассказал «Фонтанке» член инициативной группы жителей Приморского района Роман Шайхайдаров.



