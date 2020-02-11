Арестованы автобусы, ехавшие по «Нарве» в Петербург

Нелегальные автобусы, которые везли пассажиров из Кингисеппа в Санкт-Петербург, отправлены на спецстоянку.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба транспортного управления Ленобласти, транспорт, нелегально дублирующий маршруты официальных автобусных перевозчиков, была арестован на автодороге «Нарва» около посёлка Зимитицы (Волосовский район). На спецстоянку эвакуировали два автобуса. У одного из них не было лицензии на перевозку пассажиров, а у второго – регистрационных документов на ТС. Изъятие автобусов – это самая эффективная мера в борьбе с нелегалами, отмечают в управлении.

В межведомственном рейде приняли участие сотрудники ГИБДД, Ространснадзора и ГКУ «Ленобластранс». Они проверили 15 автобусов, ежедневно курсирующих между Петербургом, Волосово, Сланцами и Кингисеппом. Волосовский отдел ГИБДД возбудил четыре административных дела: за езду без ремней безопасности, просроченные диагностические карты и нарушение условий труда и отдыха водителей.





Рейды против нелегальных перевозчиков проходят в Ленинградской области практически каждый день, иногда бывают даже драки. Прошлой зимой в ходе такого рейда был выявлен водитель без прав – с расстройством личности.



