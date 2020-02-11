Депутат по суду, кандидат — по факту. В «Новоизмайловском» пересчитали выборы, но мандаты не отдали

Избирательная комиссия МО «Новоизмайловское» пересчитала результаты муниципальных выборов, как велел суд. А на просьбу выдать мандаты настоящим народным избранникам просто промолчала.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

В Петербурге начинается третий сезон сериала про муниципальные выборы. Набрать проходное количество голосов кандидату недостаточно. Доказать фальсификации в суде — тоже недостаточно. Избирательная комиссия МО «Новоизмайловское» 12 февраля своеобразно исполнила вступившие в силу решения суда о признании итогов голосования по двум участкам недействительными. В результате кандидатам выдали пересчитанные протоколы, по цифрам которых выходит — в совете должны смениться шесть депутатов. Но и решения о выдаче мандатов, похоже, придется добиваться в суде.

Если подвести промежуточные итоги по всем судебным делам об оспаривании итогов муниципальных выборов в Петербурге, наберется три МО, в которых подтверждающие правоту оппозиции решения суда вступили в законную силу – «Новоизмайловское», муниципалитет №7 и «Остров Декабристов». В последнем два дня назад отпраздновали победу в городском суде.

Как показали события в «Новоизмайловском», судебная победа — не гарантия капитуляции оппонентов. Вечером 12 февраля состоялось заседание муниципальной избирательной комиссии. В повестке стояли вопросы об исполнении решений суда об итогах голосования на выборах депутатов по участкам №1393 и 1386. В первом случае решение райсуда подтвердил городской, и оно в тот же день, 13 января, вступило в силу. Во втором ответчики — УИК и ИКМО — даже не подавали апелляцию, и решение первой инстанции также вступило в силу.

На заседании ИКМО вернулось ощущение, что выборная ночь с 8 на 9 сентября до сих пор не закончилась: сотрудники полиции, витавшее напряжение, ожидание кандидатами подвоха, казаки на заднем ряду, взаимная съемка на телефоны. Семеро членов ИКМО единогласно проголосовали за исполнение решения суда. Для этого из общей массы голосов «вытащили» результаты по оспоренным участкам, оставшиеся пересчитали заново. По итогам на проходные места попали кандидаты-самовыдвиженцы Олег Соловьев и Дмитрий Коль, Галина Кукарцева от КПРФ, еще один кандидат от КПРФ Владимир Локтев и самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров. Но перспектива получить мандаты затерялась.





В зале присутствовал член Горизбиркома Алексей Березин, который представлял интересы ИКМО по обоим делам. Проигрыш в судах не повлиял на его оптимизм. Стоя за спиной председателя комиссии Евгения Савика, Березин, явно забавляясь, советовал кандидатам прочитать текст решения суда. На вопросы основательно заинтригованной публики, что он имеет ввиду, Березин пояснил: «Не надо принимать желаемое за действительное».

Комиссия подписала и раздала протоколы с пометкой «повторный» и решения об исполнении решений суда. Но документ о «ротации» кадров в связи с изменившимся раскладом не приняла. На просьбы выдать такой документ Савик отмалчивался, в конце концов сказал, что решение суда выполнено в полном объеме, и объявил заседание закрытым.

Свои действия члены комиссии комментировали только молчанием, поэтому можно лишь предположить, что трактовать буквы в решении суда они решили буквально. А именно отменить решение об итогах голосования, оформленное протоколом. И раз про необходимость затем принять новое решение о признании кандидатов избранными согласно новым данным, суд ничего не указывал, то можно этого и не делать.

Такая трактовка, пояснила защитница кандидатов Татьяна Дьячкова, прямо противоречит ФЗ об основных гарантиях избирательных прав. Пункт 4 статьи 70 гласит, что закон... «не может содержать нормы, допускающие возможность признания неизбранным кандидата, получившего наибольшее число голосов избирателей, в случае, если выборы признаны состоявшимися и действительными».

Перед выборами Горизбирком раздал ИКМО рабочий блокнот. В нем, в частности, говорится, что на основании протокола комиссия принимает решение об определении результатов выборов. А затем – о регистрации избранных депутатов. Второй шаг в «Новоизмайловском» просто не сделали.

Судя по всему, впереди — новый виток судебных баталий. И комиссии придется доказывать правомочность совета «Новоизмайловского». Оппонировать ИКМО будет составленный самой же комиссией протокол. Все это время, несмотря на очевидность ситуации, в совете МО будут заседать люди, которых не избирали. По подсчетам кандидатов, мандатов должны лишиться самовыдвиженка Лариса Бубович, и единороссы Валентина Калинина, Валерий Жилкин, Людмила Павлова и Оксана Морозова. Последняя занимает должность замглавы совета.





В двух других муниципалитетах жизнь «после» победы в суде только начинается. В МО №7, как рассказал кандидат-истец Иван Стариков, ситуация якобы затянулась из-за исполнительного листа, который до сих пор не выдал суд. Хотя решение вступило в силу еще 26 декабря. «Если на следующей неделе не выдадут, то нужно жалобы катать», – добавил он.

Судебная коллегия городского суда во главе с Татьяной Стаховой 12 февраля оставила в силе решение нижестоящей инстанции о признании недействительными решения об итогах голосования по шести участкам «Острова Декабристов».

Муниципалитет на выборах «засветился» ручным пересчетом после подсчета КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней). Вручную голоса пересчитывали после обнаружения в бюллетенях типографского брака — точки, которую КОИБ засчитывал за волеизъявление. В суде слабые попытки ответчиков доказать, что отмена ручного подсчета не означает корректность автоматического, разбились при упоминании других выборов. Ставим под сомнение работу КОИБов, то ставим под сомнение и результаты выборов губернатора, которые считали те же КОИБы, констатировали истцы. «Ой, выборы губернатора не трогайте», – моментально отреагировала судья. Слушатели — человек 30 — дружно рассмеялись. А когда суд объяснил, что решение остается в силе, разразился овациями. «Неожиданно, но приятно», – прокомментировала Стахова.

В результате мандаты должны получить «яблочники» Наталия Невзорова и Алексей Захаров, и потерять — глава совета Ольга Погосян и Анастасия Давыдова. После этого силы в совете на десять кресел станут равными: до пяти увеличится количество «яблочников».

Погосян уже заявила, что намерена обжаловать решение. Но запуску процедуры ротации это не мешает. В отличие от «Новоизмайловского», на «Острове» полномочия ИКМО в конце декабря были переданы территориальному избиркому №2. Ключевой момент: де-юре муниципальные комиссии независимые, а ТИКи — встроены в вертикаль. Реформу по передаче права проводить выборы от ИКМО городу ГИК, напомним, затеял после сентябрьских скандалов.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский не видит проблем в оперативном исполнении решения суда по «Острову Декабристов». «Более того, считаю, что это решение должно быть немедленно исполнено. У нас в Уголовном кодексе есть статья о неисполнении решения суда. В целях обеспечения избирательных прав граждан, которые пострадали в результате незаконных действий ОИК, я не исключаю того, что подобное решение может принять и Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – заключил он.

В числе муниципалитетов-кандидатов, которые могут присоединиться к тройке «лидеров», МО «Черная речка», где в феврале решение признать недействительными результаты выборов по одному из округов принял Приморский районный суд, и «Московская застава».

Как дальше будут развиваться события в «Черной речке», интересно по двум причинам. Во-первых, округ расположен на подконтрольной спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову территории, а во-вторых — вступление решения суда, которое сейчас обжалуется, в силу, означает перевыборы. В том числе, и для Василия Макарова, родного брата председателя парламента.

«Яблочники» Кирилл Касимов и Дмитрий Декханбаев, кандидаты в депутаты МО «Московская застава», пока одержали победу только в первой инстанции. Сейчас решение обжалуется, но заседание во второй инстанции пока не назначено.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»