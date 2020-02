США решили присоседиться к обострению ситуации в Идлибе. В Турцию летит спецпосланник госдепа

Обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб, которую правительственные силы Сирии освобождают от террористов, поспешили воспользоваться США, вооруженные силы которых незаконно пребывали на территории САР.

Госсекретарь США Майк Помпео 11 февраля на своей странице в Twitter заявил о том, что направил в Турцию спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри – «для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии».

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.