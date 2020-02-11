Горсуд оставил в силе итоги выборов по участку в МО «Семеновский», где неизвестный ночью стащил бюллетени

Коллегия судей Городского суда оставила в силе решение нижестоящей инстанции, которая отказалась отменить итоги муниципальных выборов по участку в МО «Семеновский». Информацию 11 февраля «Фонтанке» подтвердила представитель истца Марина Топорникова. В ночь выборов неизвестный забрался через окно в избирательный участок и «засветился» перед камерами с толстой пачкой бумаги в руках.

Горсуд оставил в силе решение https://www.fontanka.ru/2019/12/04/141/ судьи Ленинского райсуда Александра Батогова. Иск об отмене итогов муниципальных выборов подал Александр Зайцев. Его представитель Марина Топорникова подтвердила, что истец намерен обратиться в апелляционную инстанцию. «Я решил весь путь пройти до Верховного суда и ЕСПЧ. Не для себя, а чтобы в будущем было понимание у людей, что их ждёт», – прокомментировал Зайцев.

В ночь с 8 на 9 сентября в окно директорского кабинета школы №522, где располагалась участковая избирательная комиссия №40, забрался неизвестный, которого запечатлели камеры наблюдения. На записях, которые были просмотрены https://www.fontanka.ru/2019/11/20/144/ на заседании райсуда, видно, как мужчина бежит, прикрывая лицо и держа в руках толстую пачку бюллетеней. В этом кабинете хранилась избирательная документация. Как полагает Зайцев, ночной гость подменил бланки. В обоснование истец добавил, что документация, которая неизбежно должна была измяться, при подсчете голосов такой не выглядела.

Ранее в этот же день городской суд оставил без изменения решение по УИК №33 МО «Семеновский». Нижестоящая инстанция отказалась отменить итоги выборов и признать доказательством видеозапись с участка, на которой хорошо видны данные в укрупненной копии протокола, которые расходятся с результатами голосования, внесенными позднее в систему ГАС «Выборы».



