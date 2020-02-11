Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 63.05р
68.78р
13:25 12.02.2020
Расширенный поиск

Бизнес
12.02.2020 12:35
Печать

«Купил бы, отправил на склады и ждал следующего вируса». Глава петербургского УФАС — о наценках и картеле на рынке медицинских масок

Российские чиновники одной рукой направляют в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи — а другой пытаются остановить завышение цен на маски внутри страны. Ранее президент Владимир Путин призвал отзывать лицензии у тех, кто пытается сколотить капитал на страхе перед коронавирусом, а ФАС заявила о признаках «экономического мародерства» в 68 регионах. Главный антимонопольщик Петербурга Вадим Владимиров рассказал «Фонтанке», у кого все шансы попасть в список мародеров и кто увел у него самого из-под носа маску за полтора рубля.

«Купил бы, отправил на склады и ждал следующего вируса». Глава петербургского УФАС — о наценках и картеле на рынке медицинских масок

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

- Вадим Владимирович, правительство заявляет, что угрозы дефицита масок в стране нет, однако некоторые производители уже отчитались, что распродали свои запасы.  В Петербурге есть проблема с тем, чтобы купить маски?

 - При том спросе, который мы отмечаем сейчас, масок хватит на длительный период. А все просто: исчез главный фактор дефицита — массовый спрос со стороны самих граждан Китая. Они к нам приезжали и от своего вируса покупали маски. Теперь приезжать перестали. Вчера мы выходили «в город» вместе с руководителем управления Росздравнадзора, осмотрели несколько аптек — в одной только не оказалось масок. Но проинструктированная фармацевт, естественно, сообщила, что «буквально только что закончились».

- А можно конкретнее — где были и где не нашлось масок?

– Мы заходили в «Петербургские аптеки» (городская сеть. — Прим. ред.), в «Невис», в «Доктор Столетов» и в аптеку «Для бережливых». Вот в последней масок и не нашли.


- Предположим, дефицита вы не увидели. А что с ценами? Уж они-то точно растут?

– Цены, разумеется, гораздо выше, чем 4 года назад, во время зловредного вируса N1H1. Тогда даже на пике цена крутилась на уровне 1 рубля 50 копеек. Сейчас видел своими глазами: за маску надо заплатить от 10 до 17 рублей. Самое дешевое, что мы видели, — 8 рублей. В «Петербургских аптеках» дошло до смешного: продавец-то нам хотела продать маску за полтора рубля, благо за нами там и телекамеры уже стояли. Но тут вышла заведующая со словами, мол, вы это дело прекращайте, отпускайте по 10 рублей.

- При этом их же не по одной зачастую продают…

– В разных аптеках по-разному. Есть же требования, согласно которым в каждую упаковку должна быть вложена инструкция. Поэтому вообще-то при продаже поштучно каждую маску надо упаковать. Подводя итог: маски есть, их можно приобрести за приемлемые по нынешним временам деньги. Подчеркну: мы в рамках мониторинга смотрели именно на аптеки, а маски продают сейчас и в торговых сетях. Как там обстоят дела, сказать наверняка не могу, но вряд ли они свирепствуют.

- Но помимо ретейлеров есть еще и оптовики. Их вы мониторили?

– Мы отследили некоторых и уже возбудили антикартельное дело. Фигурантов четверо, это одни из самых крупных игроков: «Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». С декабря по январь они повысили цены соответственно на 233%, 597%, 150% и 178%. Доля каждого субъекта на рынке поставок медизделий составляет около 20%, то есть речи о монополии или доминирующем положении в настоящее время нет. Но если идет одновременное и существенное повышение стоимости, то это вполне может быть соглашением по финальным результатам — причем даже без сговора. Расследуем. О результатах сообщим. 

- То есть даже если в каждом из оптовиков независимо друг от друга говорил обычный дух капитализма?


– Мы исходим из нашего представления об общественном благе и постараемся обнаружить в таком поведении некоторые признаки совместности действий, если они есть. Может быть, негласный сговор, другие тонкости. Напомню, что в национальном плане развития конкуренции, утвержденном указом президента, важнейшей целью названо повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен.

- А аптеки ведут себя иначе?

– У нас есть примеры сумасшедших наценок. «Доктор Столетов» в декабре 2019 года купил партию по 12 рублей за три штуки, в январе продал по 49 рублей, сейчас вообще может продавать по 60. «ЛекОптТорг» закупал три штуки по 5,41 рубля, продает и в декабре и в январе по 45. Наценка получается больше 800%. Здесь как раз отдельный недоминирующий ретейлер решил подзаработать.

- Ну и чтобы всю цепочку размотать — к производителям у вас вопросов нет?

– А с производителями масок особая история.  В 2017 году – свежее данных пока нет – в России было шесть таких компаний. Крупнейшая – это «КИТ» из Владимира, у него было 36% всего отечественного рынка производства масок. Кроме него, есть производство в Иваново, есть «Маска» в Петербурге, «Спецзащита» из Казани. Но на российских производителей всего приходилось лишь 20%, остальное изготавливал опять же Китай.

Прямо сейчас доля китайских масок сократилась практически до нуля (потому что у Китая есть куда эти маски девать внутри страны); несмотря на это, отечественные компании сейчас тоже ограничены в возможностях. Мне один из производителей говорил: ну хорошо, я могу закупить вторую линию на фабрику, собрать её и включить, но что с ней делать, когда ажиотажный спрос спадет? А он спадет, как только изменится динамика распространения болезни.

- Какие у вас варианты регулировать эти цены, помимо того, чтобы просто вылавливать сговор? Вы можете настоять на внесении масок в список жизненно важных и необходимых лекарств и препаратов? Или просто директивно установить максимальную цену?

– Мы не против расширять перечень ЖВНЛП, но только временно и чтобы туда не заносили все подряд. Что касается директив, то можно устанавливать максимальную надбавку — как было сделано в отношении стоимости гостиничных услуг во время чемпионата мира по футболу. Но быстрого механизма нет, и то и другое решение проводится через правительство. Если вы спрашиваете меня, то я бы при возможностях бюджета закупил некий запас масок у отечественных компаний, отправил на склады и всех успокоил: у нас есть чем вас защитить. И ждал бы следующего вируса.

Беседовал Николай Кудин, "Фонтанка.ру"

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЗАО "Инвестторг"
12.02.2020 12:43

СК «Инвестторг»: общая готовность ЖК «Геометрия» выше 80%

Жилой комплекс «Геометрия» показывает отличный рост строительства. В частности, общая готовность первой очереди составляет порядка 80%. Ее сдача намечена на 4-ый квартал 2020 года. Общая готовность строительства второй очереди 30%, она будет сдана в 4-ом квартале 2021 года.
Фото: Татьяна Смирнова
12.02.2020 11:50

В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss

Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.
Группа компаний «ЦДС»
12.02.2020 11:41

Группа ЦДС дарит скидки до 150 000 рублей и подарки в честь Дня всех влюбленных

В честь Дня всех влюбленных Группа ЦДС дарит покупателям квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» скидку до 150 000 рублей, а также эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом». Акция действует до 14 февраля включительно.
ГК «КВС»
12.02.2020 11:00

«Рассрочка по цене единовременной оплаты» в Клубном доме Б57

Квартиру в Клубном доме Б57 в феврале можно приобрести в рассрочку на специальных условиях с сохранением стоимости недвижимости, как при единовременной оплате. Проект бизнес-класса возводит Группа компаний «КВС» в Московском районе, рядом с парком Победы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.02.2020 18:00

Готовая «трёшка» в Пушкинском районе – решение для большой семьи

Строительная компания «Терминал-Ресурс» установила специальные цены на оставшиеся квартиры большой площади в готовом жилом комплексе «Образцовый квартал 2».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
11.02.2020 17:58

Покупатели стали в пять раз чаще бронировать квартиры онлайн

По данным «Петербургской Недвижимости», клиенты стали чаще бронировать квартиры самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. За год число таких сделок выросло в пять раз.
ГК «Эталон»
11.02.2020 16:07

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одним банком

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
ГК «Ленстройтрест»
11.02.2020 15:20

Покупатели квартир в «Янила Кантри» смогут не платить за коммунальные услуги в течение года

До конца февраля при покупке квартиры в новых корпусах второй очереди голландского квартала «Янила Кантри» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут воспользоваться сертификатами на годовое коммунальное обслуживание.
pixabay.com
11.02.2020 13:10

МКБ предлагает проезд в петербургском метро за 1 рубль

10 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути».
фото предоставлено организацией ЛАКРУС
11.02.2020 12:47

Как Петербург объединяет Россию с Латинской Америкой с помощью искусства

В Петербургском пространстве "Севкабель Порт" завершилась фотовыставка Viva Cuba Viva, приуроченная к 500-летию Гаваны. Почетным гостем выставки стал один из известнейших чилийских политиков, документалист и философ Марко Энрикес-Оминами
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.02.2020 12:02

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
11.02.2020 11:30

Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.