ДТП на Витебском устроил один гражданин, въехавший в 6 стоящих машин

Массовое ДТП на Витебском проспекте обошлось без пострадавших. Пробка длиной 1,8 километра в сторону центра города сохраняется до сих пор.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла на Витебском, 108, 11 февраля в 15:25. По предварительной версии, мужчина 1981 года рождения не справился с управлением и совершил наезд по касательной на ожидавшие разрешающего сигнала светофора шесть транспортных средств. Никто не пострадал.

Автомобилисты в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что в этой короткой, но медленной пробке они теряли по 40 минут.







