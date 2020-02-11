КАМАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

ПАО «КАМАЗ» оформило патент на электрический грузовик, у которого не предусмотрено наличие кабины. Изображения промышленного образца опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности.

Необычный электрогрузовик представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Он оснащен вентиляционной решеткой и круглыми передними фарами и задними фонарями. По изображениям можно предположить, что «грузовой электрический бескабинный автомобиль» является беспилотным транспортным средством. Подробностей о силовой установке не указано.

КАМАЗ давно работает над беспилотными машинами. В декабре 2019 года на шахте в Кемеровской области компания впервые продемонстрировала возможности своего автономного самосвала.



