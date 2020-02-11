«Юлмарт» навестила экономическая полиция. Поставщики теряют надежду вернуть товар на 4 млрд рублей

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Петербурга по Московскому району 11 февраля посетили центр исполнения заказов сети «Юлмарт».

По информации «Фонтанки», на визит их вдохновили жалобы контрагентов ретейлера. По их словам, на складах компании зависли товары на сумму 4 млрд рублей, но «Юлмарт» не хочет их возвращать. «Товар находится на ответственном хранении. Все документы, в том числе официальные уведомления о начале процедуры возврата, есть», – сказал собеседник издания из числа поставщиков. По его словам, сотрудники экономической полиции прибыли, чтобы попросить объяснения у директора Вадима Степанкина, но оказалось, что тот находится в Москве. Поэтому визитеры ограничились беседой с рядовыми работниками компании.

В середине января стало известно, что онлайн-ретейлер «Юлмарт» подал заявление о признании себя банкротом. Компания почти остановила работу и закрыла большинство магазинов и пунктов выдачи.

Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети. Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический спецназ влиятельной «Альфа-Групп». Атака не увенчалась успехом, после чего в битву за «Юлмарт» вступил финансовый гигант Сбербанк, потребовав долг в 1 млрд рублей. Тот же заём стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Костыгина осенью 2017 года. Предпринимателю удалось выйти на свободу под залог, но договориться с другими акционерами и кредиторами все еще не получилось.



