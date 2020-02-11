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Общество
11.02.2020 18:56
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Зеленский уволил преставителя Украины в Минской группе. Мириться с Донбассом поручено генералу СБУ

Накануне очередного заседания Минской группы президент Украины заменил в ней представителя свой страны. Искать пути к миру с Донбассом Зеленский поручил офицеру спецслужб.

Как сообщает сайт президента Украины, Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в Трехсторонней контактной группе в Минске Валерию Лутковскую. Вместо Лутковской на эту должность назначен Геннадий Кузнецов.

Напомним, что с момента встречи «нормандской четверки» в Париже осенью прошлого года, где лидеры Франции, ФРГ, Украины и РФ наметили план действий по выполнению Минских соглашений до апреля 2020 года, реального продвижения по нему до сих пор практически не было.

Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец. Он был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. Кузнецов получил звание генерал-майора СБУ. Детали службы офицера не обнародованы.


Виктория Лутковская стала представителем Украины в ТКГ в июне прошлого года, до того она занимала должность уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 12 февраля. На заседании стороны планируют определить три дополнительных участка разведения сил на Донбассе.

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