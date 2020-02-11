Дворец не оценили. Частица «Талиона» уходит кредиторам Ебралидзе

Куйбышевский районный суд 11 февраля в первой инстанции взыскал с миллиардера Александра Ебралидзе принадлежащие лично ему акции АО «Талион». В арбитраже иски и к двум его структурам, связанным с отелем. Если все так пойдет и дальше, у него не останется не только дворца на Невском, но и бизнеса.

Одну десятую часть компании (9,99%) забрал банк «Санкт-Петербург», брать в качестве отступного отель «Талион» на углу Невского и Мойки банкиры, судя по всему, пока отказываются. В последний раз за него предлагали 8 млрд рублей, но тогда эта сумма показалась владельцу слишком маленькой.

Некогда удачный бизнес Александра Ебралидзе терпит серьезное испытание на прочность. Главный актив – гостиница Taleon Imperial Hotel – никак не продается, кредиторы требуют 5,5 млрд рублей и хотят забрать контроль над всем холдингом. Часть акций самого Ебралидзе им 11 февраля удалось отобрать в первой судебной инстанции за долги по кредитам. Один из них – на 2,5 млрд рублей – был выдан под 11,75% годовых, второй – на 1,5 млрд – под 12,25%. Все деньги Ебралидзе должен был вернуть до 22 ноября 2018 года.

Банк денег не дождался и в ноябре подал в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски против «Талио-Принцепс» и «Конфэктор», а также «дочки» АО «Талион» ЗАО «Елисеев Палас Отель». Первые две компании владеют почти 90% акций «Талиона», который выступил поручителем по кредитам, выданным банком ЗАО «Елисеев Палас Отель». Выручка «Талиона» за 2018 год составила 4,7 млрд рублей, а чистый убыток – 1,1 млрд. «Елисеев Палас Отель» закрыл 2018 год с оборотом в 187,9 млн рублей и убытком в 222 млн.

В исковом заявлении, принятом судом 12 ноября прошлого года, банк требует у структур Ебралидзе заложенное имущество – он хочет, чтобы все акции АО «Талион» перешли к нему. Второй иск суд принял 15 ноября. Требования банка по нему составляют 5,5 млрд рублей. Оба арбитражных процесса продолжаются.





Заседание по гражданскому иску в Куйбышевском районном суде обошлось без участия миллиардера и его представителей. Представитель третьего лица – ЗАО «Елисеев Палас Отель» – попросил судью дело пока не рассматривать и передал ей ходатайство от Ебралидзе, в котором бизнесмен просит рассмотрение дела отложить: сам он не может присутствовать из-за того, что уехал в командировку на 10 – 11 февраля. Суд аргументы в виде приложенных копий билетов не убедили.

Представитель «дочки» АО «Талион» ЗАО «Елисеев Палас Отель» подтвердил «Фонтанке», что количество акций, которое взыскал суд, незначительно. Доля в 46% в уставном капитале организации принадлежит ООО «Талио-Принцепс», еще почти 44% контролирует ООО «Конфэктор» – их «Банк «Санкт-Петербург» и пытается привлечь к ответственности в арбитражном суде.

Другой актив Ебралидзе – ООО «СТОД» («Современные технологии обработки древесины»), головное предприятие завода по производству стружечных плит под Тверью – собирались банкротить «Внешэкономбанк» и «Сбербанк». В прошлом году оно принесло бизнесмену убыток в 3,7 млрд рублей при выручке в 8,7 млрд. Долгосрочных обязательств к этому моменту накопилось на 27,2 млрд.

На судебном заседании представитель «Елисеев Палас Отеля» сообщил, что его сторона направляла банку предложения о мирном урегулировании арбитражного спора и сейчас ждет официального ответа. Но сотрудник «Санкт-Петербурга» заявила, что предложения не устраивают её руководство: оно не планирует забирать себе гостиничный комплекс, так как является кредитно-расчетной организацией и заниматься в этом здании ни гостиничным бизнесом, ни какой-либо другой коммерческой деятельностью не намерено.

В общей сложности компаниям Ебралидзе принадлежат несколько исторических зданий, которые заключены между Большой Морской улицей и Мойкой. Крупнейшие – дворец Чичерина и Дом Косиковского. Все здания исторические, постройки конца XVIII – начала XX века. Общая площадь гостиницы, как говорится на сайте компании, – 27 тыс. кв. м. Отель был открыт в 2003 году, структуры Ебралидзе занимались его расширением и реставрацией.

Разговоры о продаже здания пошли с 2011 года – уже после того, как Ебралидзе взял у банка большие кредиты.

Сам он рассказывал «Фонтанке», что гостиничный бизнес ему уже неинтересен, теперь он хочет заниматься только деревообработкой и мусоропереработкой.





В 2013 году Российский аукционный дом попытался продать дворец на голландском аукционе. При первоначальной цене в 12 млрд рублей его владелец согласился скинуть цену до 9,5 миллиарда. Однако единственный заявившийся претендент предложил лишь 8 млрд рублей, и сделка так и не состоялась. История попыток продажи на этом не заканчивается.

Позже объявление с ценой 20,8 млрд рублей нашли на «Авито». Сегодня планку несколько снизили – актуальная цена на сайте: 640,9 тыс. рублей за 1 метр. То есть в общей сложности комплекс зданий можно купить за 15,4 млрд рублей.

По данным Росреестра, в собственности «Талиона» и «Елисеев Палас Отеля» – доля земельного участка площадью 6,9 тыс. кв. м на Большой Морской, 14А. По этому адресу расположен Дом Чичерина, который и занимает отель «Талион». Структурам Ебралидзе принадлежит лишь 6,3 тыс. кв. м участка – остальное во владении физических лиц, еще 255 кв. м делят несколько компаний.

После неудачных попыток продать здание Ебралидзе решил сменить стратегию. Он рассказывал, что с 2015 года пытается распродать принадлежащие ему площади по частям. Согласно полученной «Фонтанкой» выписке из ЕГРН, последняя сделка по продаже части земельного участка, на котором стоит здание, была совершена 31 января этого года.

Дольщиком участка площадью 70 кв. м стала Светлана Липатова. В Петербурге проживает ее тезка – индивидуальный предприниматель, которая в позапрошлом году подавала заявку на регистрацию товарного знака «Зооклиника.ру». 19 метров во дворце принадлежат Дмитрию Аникиеву. Человек с таким же именем был директором нескольких отделений аптеки «Озерки». Еще 58 метров с 2014 года контролирует Зиёвуддин Ходжаев, которому принадлежит ООО «Спектрон РСА» – она торгует техникой для химических анализов. 41 квадратным метром с 2013 года владеет Дмитрий Клочков, тезка которого входит в число совладельцев петербургского «Российского военно-исторического общества».

Еще несколько дольщиков – юридические лица. В частности, 70 квадратных метров участка принадлежат ООО «Вегатон», 49 метров – АО «Санкт-Петербургские электрические сети». В этом же здании находится офис «ББР Банка», в собственности которого 70 квадратных метров земельного участка. Еще 66 метров участка через ООО «Морская 30» и ООО «Космос» принадлежат УК «Координатор».

Председатель правления этой компании Юлия Тищенко заявила «Фонтанке», что ей о планах продажи или передаче прав собственности на здание никто не сообщал. «Но уверена, что в случае чего мы решим этот вопрос. Все-таки юридически помещения принадлежат нам», – говорит она. Рассказывать о том, как принадлежащие «Координатору» фирмы стали дольщиками участка, председатель его правления не стала.

Елизавета Ивантей, специально для «Фонтанки.ру»