Выйти на лёд в Петербурге «стоит» 5 тысяч рублей – для тех, кто выживет

Выход на лёд водоёмов в Петербурге запрещён до середины весны, сообщает 11 февраля городское ГУ МЧС.

В соответствии с постановлением, подписанным губернатором Александром Бегловым, запрет будет действовать по 15 апреля, а не до 7 марта, как планировалось ранее. Нарушители понесут административную ответственность – штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Сдвигать сроки запрета пришлось из-за аномально тёплой зимы (для сравнения: в 2019 году зимний запрет действовал с 15 ноября по 15 января). В этом году льда на многих водоёмах долго не было, а сейчас он установился, но остаётся некрепким. Только вчера в Финском заливе спасатели сняли с льдины 25 рыбаков: трещины их не испугали, а когда льдина откололась, пришлось вызывать катер на воздушной подушке.





Было и несколько трагических случаев. 8 февраля в областном посёлке Шапки утонули двухлетняя девочка и пара лыжников из Петербурга (они попали на видео). Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 6 февраля девочка ушла под лед в Лахтинском разливе. 29 января в Неве погибла 22-летняя девушка.



