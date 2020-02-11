Центробанк придумал, как передать контроль над Сбербанком Минфину. Сделка будет денежной, но вся прибыль пойдет в бюджет

Центральный банк России и Министерство финансов направили в правительство проект закона по продаже контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом сообщает Минфин.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Обоснование необходимости передачи контроля над крупнейшим банком страны вполне здравое: ЦБ РФ сейчас выступает одновременно и регулятором финансового рынка, и владельцем крупнейшего игрока, что неизбежно провоцирует конфликты интересов. Согласно документу, выкуп 50% + 1 акция капитала Сбербанка будет проводиться за счет денег Фонда национального благосостояния.

Авторы законопроекта подчеркивают, что для государства покупка бумаг Сбербанка – выгодная сделка, так как ожидаемая доходность по ним превышает показатели рынка ОФЗ. Правда, как оценивать эффект этой сделки в случае падения котировок акций Сбербанка, в сообщении Минфина ничего не говорится.

Стоимость выкупа планируется по рыночной цене, говорится в сообщении Минфина. Что именно это означает, не уточняется, но, как правило, в таких случаях имеются в виду котировки на бирже. В последние дни рыночная капитализация банка колеблется в районе 5,6 трлн рублей, то есть госпакет, который чиновники планируют переложить из одного кармана в другой, должен стоить где-то 2,8 трлн рублей. Это где-то четыре годовых бюджета Петербурга.

В 15:40, когда сообщение было опубликовано, стоимость обыкновенной акции Сбербанка (тикер SBER) на Мосбирже составляла 255,17 рубля за штуку. В ту же минуту котировки резко пошли вверх и к 16:05 достигли уровня 259,16 рубля.





Одновременно зафиксирован резкий всплеск активности инвесторов: каждую минуту совершались сделки по покупке SBER примерно на 300 – 500 млн рублей. А значит, большинство из них ждут дальнейшего роста капитализации Сбербанка. В качестве драйвера роста может служить сегодняшнее обещание направить всем миноритариям оферту по выкупу их акций по той же цене, по какой будет выкупаться контрольный пакет.

Иными словами, пока непонятно, какая именно сумма в итоге станет конечной ценой выкупа – это будет зависеть от конкретной минуты и даже секунды, на которую будет зафиксирована та самая упомянутая в законопроекте «рыночная цена». В зависимости от внешних причин разница может составлять сотни миллиардов рублей. Это не оборот речи: всего за 15 минут после публикации пресс-релиза Минфина потенциальный размер расходов фонда национального благосостояния подскочил на 146 млрд рублей.

Согласно предложенному законопроекту, окончательная цена может определяться как средневзвешенная за шесть последних месяцев. Это чуть более конкретно, но все равно не снимает вопроса об окончательной сумме.

Интересно, что выкуп планирует проводить не покупатель, а продавец – Центробанк. Откуда у него возьмутся деньги на эти операции и насколько эффективны для государства эти траты, также пока не объясняется.

Примечательно, что в сообщении Минфина не говорится, что Центробанк будет делать с полученными из фонда национального благосостояния почти 3 трлн рублей. Ранее эксперты делали предположение, что эта сумма, подавляющая часть которой пройдет по бухгалтерии ЦБ как чистая прибыль, будет выплачена в бюджет РФ в виде дивидендов. Таким образом, доходная часть бюджета страны вырастет примерно на 15%.

Как и на что их потратить – большой вопрос. При том что и сейчас бюджет сверстан с профицитом (876 млрд рублей), может сложиться впечатление, будто это станет серьезным вызовом для чиновников. Хотя недавние социальные инициативы Владимира Путина, вполне возможно, наведут их на мысль, что делать с «лишними» триллионами.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»