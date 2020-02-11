Водоканал требует два миллиарда от лизинговой компании «Севзапфинанс»

Петербургский арбитраж зарегистрировал иск ГУП «Водоканал СПб» к ООО «Севзапфинанс». Судя по картотеке суда, сумма требований – 2,1 млрд рублей. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как пояснили «Фонтанке» в Водоканале 11 февраля, суть претензий – неисполнение «Севзапфинансом» обязательств по договору лизинга оборудования для централизованных систем водоснабжения, заключенного еще в 2014 году. В ходе ревизии всех контрактов Водоканала, которые проводились в 2019 году, якобы выяснилось, что сумма внесенных предприятием платежей значительно превышает стоимость имущества, предполагавшегося к передаче в лизинг на основании спорного договора.

«Данный контракт является наследием политики предыдущего руководства предприятия в закупочной деятельности. ГУП «Водоканал СПб» продолжает работу по ревизии расходных договоров и проводит работу по возврату денежных средств и защите нарушенных прав, в том числе работу по взысканию задолженности в судебном порядке», – говорится в официальном заявлении предприятия.

Номер телефона, указанный в учредительных документах «Севзапфинанса», не работает. В ООО «ЭФ-Груп», которое владеет 100% долей в лизинговой компании, секретарь сообщила, что ни одного специалиста, готового прокомментировать ситуацию, на рабочем месте нет и до конца рабочего дня не будет.





«Севзапфинанс» фигурирует в еще одной тяжбе, связанной с лизингом оборудования Водоканала. Так, Северо-Западная лизинговая компания требует у ГУПа 1,25 млрд рублей. По версии этой фирмы, она оказала услуги, но вместо нее деньги по контракту получил как раз «Севзапфинанс». Сейчас в нескольких делах изучаются причины и природа появляения договора о переуступке прав требования денег по этому контракту, и эти исследования в самом разгаре.

В Водоканале подчеркивают, что нынешний иск к «Севзапфинансу» никакого отношения к спору с СЗЛК не имеет.