COVID-19. Новый коронавирус получил официальное название от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название коронавирусу из Китая — COVID-19, говорится в официальном аккаунте организации в Twitter 11 февраля.

? BREAKING ? "We now have a name for the #2019nCoV disease: COVID-19. I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19" -@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

«Теперь у нас есть официальное название для заболевания, вызванного коронавирусом, — COVID-19», — говорится в сообщении.





Также ВОЗ обнародовала новую статистику по опасной болезни. «По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID19 в Китае, и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом», – добавлено ВОЗ.

"As of 6am Geneva time this morning, there were 42,708 confirmed #COVID19 cases reported in #China & tragically we have now surpassed 1000 deaths – 1017 people in ?? have lost their lives to this virus. Outside ??, there are 393 cases in 24 countries, with 1 death"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. По данным органов здравоохранения Китая, число жертв коронавируса за последние сутки выросло на 108 человек, до 1016 человек. Количество зараженных в Китае превысило 42,6 тыс. человек.