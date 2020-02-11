Витебский перекрыло ДТП из 7–10 машин

Массовая авария почти парализовала движение по Витебскому проспекту на участке от КАД до Дунайского проспекта в сторону центра города вечером 11 февраля.

Едущие мимо автомобилисты насчитали 7–10 столкнувшихся автомобилей около станции метро «Купчино». На фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что разбитые машины занимают две или три полосы из четырёх.

«Стояли 45 минут в пробке, – рассказывает Аня. – И зрелище не очень». Ещё в 16:09 «Яндекс.Пробки» зафиксировали неожиданно плотное движение на Витебском проспекте в центр – 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Сейчас затор там сохраняется. На развязке с КАД автомобилисты могут съехать на внешнее кольцо и Московский проспект, но там тоже довольно плотно.







