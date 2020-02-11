Банк России: Максимальная ставка по вкладам вновь обновила исторический минимум

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц десяти банков обновила исторический минимум четвертый раз за текущий год, сообщил Банк России 11 февраля.

Показатель максимальной процентной ставки снижался весь декабрь предыдущего года, а также весь январь текущего года.

Так, в первой декаде января максимальная ставка по вкладам в первой декаде января достигла 5,93%. В следующей декаде она снизилась до 5,89%, а в третьей — достигла 5,76%, наименьшего до сих пор значения за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

Напомним, совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. до 6,00% годовых.



