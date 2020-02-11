Стамбульский аэропорт снова отличился. Boeing 737-82R сел с потерявшим сознание командиром корабля

Boeing 737-82R, выполнявший рейс PC902 Вена – Стамбул, днём 11 февраля сел в аэропорту Сабихи Гекчен с потерявшим сознание командиром воздушного судна.

Об этом сообщает издание Cumhuriyet, добавляя, что борт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.

По данным издания, командир экипажа самолета потерял сознание незадолго до посадки. Об этом наземным службам сообщил второй пилот, запросивший скорую помощь и приоритет посадки. Затем он самостоятельно посадил самолет. После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту скорая. Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Напомним, 5 февраля в этом же стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен лайнер авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, три человека погибли, 179 были ранены.



