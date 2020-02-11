Происшествия
Стамбульский аэропорт снова отличился. Boeing 737-82R сел с потерявшим сознание командиром корабля
Boeing 737-82R, выполнявший рейс PC902 Вена – Стамбул, днём 11 февраля сел в аэропорту Сабихи Гекчен с потерявшим сознание командиром воздушного судна.
Об этом сообщает издание Cumhuriyet, добавляя, что борт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.
Kaptan pilot u?u? esnas?nda rahats?zland?: Ses kay?tlar? ortaya ??kt?!https://t.co/y6Zxayy43o pic.twitter.com/Fqme7z5JYn— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 11, 2020
По данным издания, командир экипажа самолета потерял сознание незадолго до посадки. Об этом наземным службам сообщил второй пилот, запросивший скорую помощь и приоритет посадки. Затем он самостоятельно посадил самолет. После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту скорая. Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
Напомним, 5 февраля в этом же стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен лайнер авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, три человека погибли, 179 были ранены.