ГУП «ТЭК» показал, как спасал замерзающих в Приморском районе. Обещанное тепло запоздало

Лопнувшая накануне труба метрового диаметра задержала теплоэнергетиков в Приморском районе Петербурга дольше намеченного. Ускорить ремонт не вышло, но второй ночи в холодных квартирах у жителей почти 50 домов, как заверяют, не будет.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», трубопровод у дома №14 по Ново-Никитинской улице починили к шести часам вечера 11 февраля. Управиться с ремонтом рассчитывали с опережением нормативных сроков, так, чтобы вернуть отопление в первой половине дня.

В пресс-службе объяснили, что работы затормозила сложность участка: в тепловую камеру натекла вода, её пришлось откачивать насосами. Чтобы отследить процесс, в зоне работ установили камеру, которая показывала ремонт в режиме онлайн. ТЭК показал, как происходит ликвидация дефекта.

В холодных квартирах и без горячей воды ремонт с двух часов дня 10 февраля пережидали в 48 зданиях. «Теплоснабжение в них пришлось ограничить во избежание отключений сотен домов в районе», – говорят на предприятии, уточняя, что в шесть вечера потребителей подключили.





«Мы в Каменке под двумя одеялами немного заждались уже», – комментирует жительница Приморского района. Батареи в её квартире пока не потеплели.

Последним барьером может быть управляющая компания, специалистам которой после ремонта необходимо открыть задвижки на внутридомовых системах.