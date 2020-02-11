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Финляндия
11.02.2020 17:51
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Три пункта пропуска на границе с Финляндией и Эстонией реконструируют к концу 2023 года

Три пункта пропуска на границе с Финляндией и Эстонией реконструируют к концу 2023 года

Сергей Николаев

Заявка на разработку проекта по реконструкции пункта пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией вскоре будет выставлена на конкурс на портале госзакупок, проектирование реконструкции МАПП «Ивангород» и «Светогорск» – в процессе, и будет завершено к концу 2020 года. Об этом рассказал «Фонтанке» заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков 11 февраля, после заседания постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного собрания Ленобласти.

По его словам, на реконструкцию пунктов пропуска на границе с Финляндией и Эстонией в рамках нацпроекта из бюджета РФ выделено 2,2 млрд рублей. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2020–2021 годах, завершить их – в 2022–2023 годах.

«МАПП "Брусничное" получит новый облик: будут построены новые здания и помещения для таможенников и пограничников, автобусный зал, пост оснастят современным оборудованием, увеличится количество полос движения, будут построены новые. Соответственно, увеличится пропускная способность объекта, повысится уровень комфорта пребывания граждан в пункте пропуска при пересечении границы, – сообщил Ваньчков. – В Ивангороде увеличится площадь стоянки автомобилей, для того чтобы снять напряжённость на мосту, которая возникает на выезде. При этом есть концепция, согласно которой инфраструктура пункта пропуска должна вписываться в исторический облик города». 

Более подробный план реконструкции возможно будет узнать только после завершения этапа проектирования. Им занимается структура Ростеха – ОАО «Росэлектроника».


В пиковые даты пассажиропоток на автомобильных пунктах пропуска в Ленинградской области на границе РФ с Финляндией, по данным Погрануправления ФСБ РФ, в 2 – 3 раза превышает объем, на который эти переходы были рассчитаны.

Расширение МАПП «Торфяновка» планировалось провести за счёт гранта Евросоюза («Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020») – при стоимости реконструкции в 4,5 млн евро европейский вклад покрыл бы почти 80% строительства (3,6 млн евро). Однако, как пояснила «Фонтанке» эксперт программы приграничного сотрудничества и поддержки совместных проектов по внешним границам ЕС Валентина Чаплинская, деньги были выделены, однако гранд-контракт не заключили, по какой причине – известно только Минтрансу. Поэтому неиспользованная сумма пойдёт на проекты шестого тура программы (среди них может оказаться и разработка альтернативной дороги до Брусничного).

Ранее на модернизацию пункта пропуска «Светогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» было выделено более 3 млн евро, в ходе реконструкции построили новые здания и закупили оборудование. После окончания проектирования МАПП будет дооснащаться. За счёт финансирования Евросоюза также улучшили пешеходную часть автомобильного пункта пропуска «Ивангород» и пешеходного пункта пропуска «Парусинка» на российско-эстонской границе.

Финляндия закончила масштабную реконструкцию многосторонних автомобильных пунктов пропуска «Нуйямаа» («Брусничное»), «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Иматра» («Светогорск») к 2015 году. В целом на расширение МАПП было потрачено 38 млн евро.


© Фонтанка.Ру
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