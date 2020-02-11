«Сил хватило только собрать вещи с ж/д путей». У Старой Деревни электричка сбила женщину на пешеходном переходе

Врачи спасают сбитую электричкой женщину в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции 11 февраля.

Около 16.25 у станции Старая Деревня электропоезд, следовавший из Петербурга в Белоостров, сбил пешехода. По словам очевидцев, женщина средних лет переходила железнодорожные пути по переходу. «Была ещё живая. В чем одета, не помню, была в шоке, увидев, как это происходит, у меня сил хватило только в 112 сообщить и собрать вещи с ж/д путей», — написала петербурженка Екатерина в социальных сетях.

От столкновения с электричкой горожанка получила тяжёлые травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу.



