МВД России вновь предложило фиксировать техосмотр на видео. Случайно

Министерство внутренних дел России подготовило два проекта постановлений правительства РФ, которые регламентируют работу системы технического осмотра транспорта, в том числе утверждают правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). Однако закравшаяся в уведомления о подготовке проектов нестыковка заставила россиян понервничать.

Проекты, которые с 11 февраля 2020 года находятся на общественном обсуждении на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривают «усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения техосмотра», – говорится на сайте МВД РФ. Перспектива введения видеофиксации ТО уже успела напугать операторов техосмотра и автовладельцев, однако это оказалось всего лишь ошибкой, пишет «Российская газета».

На самом деле речь идет о фотофиксации технического осмотра, которую вводит принятый в 2019 году закон. Первоначально действительно предлагали проводить видеофиксацию, но от этой идеи отказались ко второму чтению.

Сейчас в уведомлениях на портале проектов нормативных правовых актов видеофиксация не упоминается. «Усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением фотофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию», – говорится в обосновании проектов.





Постановления также утверждают правила оформления диагностических карт, регламентируют присвоение им статуса действующих, архивных или аннулированных, а также специфику и сроки их хранения в информационной системе. В том числе речь идет о защите данных.

Правила определяют порядок взаимодействия всех участников процедуры техосмотра, а также системы ТО с информационной системой обязательного страхования. Контроль за проведением техосмотра возлагается на полицию. Оператором системы технического осмотра является МВД РФ.

Предполагается, что постановления начнут действовать в июне 2020 года. Напомним, что поправки в закон о техосмотре вступают в силу 8 июня этого года.