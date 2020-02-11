Покупатели стали в пять раз чаще бронировать квартиры онлайн

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

По данным «Петербургской Недвижимости», клиенты стали чаще бронировать квартиры самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. За год число таких сделок выросло в пять раз.

Только за январь 2020 года число забронированных квартир на сайте «Петербургской Недвижимости» выросло в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года. В компании это связывают с расширением возможностей онлайн-сервисов.

По данным «Петербургской Недвижимости», все больше клиентов проводят первичный поиск квартиры самостоятельно. Чтобы сократить время на покупку, компания перенесла в онлайн часть этапов сделки.

В личном кабинете на сайте www.spbrealty.ru клиенты могут выбрать и забронировать квартиру в жилых комплексах Setl Group. Оплата и возврат залога также происходят онлайн посредством интернет-эквайринга. При этом получить консультацию специалиста в чате или по телефону можно на любом этапе. В офис компании клиенты приезжают уже на оформление договора.

«Петербургская Недвижимость», продавец жилья в Петербурге и Ленинградской области, работает по принципу «одного окна» и предлагает покупателям услуги, связанные с покупкой квартиры. Развитие онлайн-сервисов, которые делают процесс выбора и приобретения недвижимости еще удобнее и быстрее, – одна из приоритетных целей компании.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»