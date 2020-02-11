Градозащитники оспорили отказ Смольного признать здание медсанчасти №1 завода имени Калинина памятником

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и его помощник Дмитрий Анисимов подали в Куйбышевский районный суд иск о признании незаконным распоряжения комитета по охране памятников об отказе включения здания бывшей медсанчасти №1 завода им. Калинина объектом культурного наследия. Об этом 11 февраля на свой странице в Facebook сообщил парламентарий.

В качестве меры предварительной защиты истцы ходатайствовали о приостановлении действия распоряжения комитета (КГИОП), как пояснил депутат, чтобы собственник не мог снести здание до решения по делу.

Распоряжение об отказе признать здание памятником КГИОП опубликовал 11 февраля. В разъяснениях комитет подчеркнул, что «отказ во включении в реестр – это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке какого-либо объекта». И добавил, что «КГИОП сопротивлялся и будет сопротивляться попыткам манипулирования статусом памятника как части кампании, направленной против осуществления того или иного проекта». Кроме того, комитет указал, что приспособление здания под социальные нужды возможно только в случае отсутствия статуса памятника, так как приспособление потребует строительства дополнительных объемов и изменения внутренней планировки.

Комитет принял решение не присваивать зданию статус памятника в конце января, основываясь на вердикте рабочей группы совета по сохранению культурного наследия от 2017 года, вынесенном на основании историко-культурной экспертизы москвички Татьяны Кудрявцевой. В 2020 году группа, уже в другом составе, должна была рассмотреть вопрос бывшей медсанчасти, но вместо этого председатель КГИОП Сергей Макаров уведомил членов группы, что решение уже принято.





Как полагают защитники здания, собственник, компания «Петротрейд», намерена снести здание для строительства жилья. В прошлом году фирма пыталась изменить функциональное назначение участка под жилую стройку, но в настоящее время, по данным Градостроительного портала, территория сохранила назначение общественной-деловой подзоны специализированных общественно-деловых объектов.

Медсанчасть №1 им. М.И. Калинина, бывшая поликлиника одноименного завода, построена в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма. Нетипичным является полное отсутствие советской символики на фасаде, его украшают только медицинские эмблемы — лепнина в виде чаши со змеей, обрамленная венком.