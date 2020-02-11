В Ленобласти ждут сильный ветер и снег

Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в Ленинградской области. Опасаясь урагана, региональные дорожные службы перешли в режим повышенной готовности.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба областного дорожного комитета, в ближайшие часы и завтра ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сильный дождь, местами снег. Высота мокрого снега составит до 3 сантиметров. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов.

Районные ДРСУ будут круглосуточно контролировать состояние полотна, на линию готовы выйти до 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки дорожники очистили от снега и наледи более 6 тысяч километров региональных трасс, в борьбе с гололедицей использованы 68 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Состояние региональных трасс на текущий момент можно увидеть на интерактивной карте ГКУ «Ленавтодор».





В Санкт-Петербурге также ожидается снег, но ветер останется умеренным.



