«Мозг НАТО мёртв». Официальный представитель МИД РФ поставила диагноз Столтенбергу

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметилась очередным хлёстким спичем. На сей раз досталось главе Североатлантического альянса. Марией Захаровой норвежцу Йенсу Столтенбергу был поставлен неутешительный диагноз, о чём она 11 февраля поведала в Facebook.

Стоит упомянуть, что ранее во вторник генсек НАТО заявил о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является демонстрацией силы НАТО, хотя это вещь плохая и негативная. «Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — написала Захарова.



