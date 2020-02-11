«Мозг НАТО мёртв». Официальный представитель МИД РФ поставила диагноз Столтенбергу
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметилась очередным хлёстким спичем. На сей раз досталось главе Североатлантического альянса. Марией Захаровой норвежцу Йенсу Столтенбергу был поставлен неутешительный диагноз, о чём она 11 февраля поведала в Facebook.
Стоит упомянуть, что ранее во вторник генсек НАТО заявил о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является демонстрацией силы НАТО, хотя это вещь плохая и негативная. «Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — написала Захарова.
Справка:
Вашингтон прекратил выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля, заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля. США возложили ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвали Россию признать совершенные нарушения. 2 августа США и Россия официально завершили действие договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевал запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км.