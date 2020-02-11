Фигуристка Константинова ищет нового тренера в Москве. В Петербурге ей все отказали

Петербургская фигуристка Станислава Константинова решила сменить тренера. Как сообщает «Р-Спорт» https://rsport.ria.ru/20200211/1564538928.html?in=t , 19-летняя спортсменка покинула группу Валентины Чеботаревой, у которой занималась в последние годы в школе олимпийского резерва.

В Федерации фигурного катания России пока не имеют информации о ситуации. В самой школе олимпийского резерва утверждают, что пока Константинова продолжает числиться у них. По информации «Фонтанки», фигуристка в настоящий момент действительно находится в поиске нового тренера.

Последние две недели девушка находилась на просмотре у известных петербургских тренеров – Алексея Мишина и Тамары Москвиной, но не смогла их убедить.

Получив отказ от обоих, девушка задумалась над переездом в Москву.

Станислава Константинова — бронзовый призер Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призер этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призер первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.



