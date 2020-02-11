Два пилота сбитого в Идлибе вертолета правительственной армии Сирии погибли

Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

В настоящее время судьба еще двух членов экипажа неизвестна. Ранее сообщалось, что боевики вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии Сирии к югу от Идлиба. По данным агентства Reuters, повстанцы приближались к сирийскому Найрабу, чтобы якобы оттеснить российских военных.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал усилить военные действия против правительственных войск Сирии после того, как накануне в Идлибе погибли 5 турецких военнослужащих, а ещё 5 получили ранения при артобстреле. Но как именно ответит Турция. Эрдоган расскажет только завтра.



