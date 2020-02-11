Плохо пишут. Лукашенко попенял Путину на то, что сообщают о Белоруссии в российских телеграм-каналах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным то, как ряд российских Telegram-каналов пишут о Белоруссии, передает «БелТА» 11 февраля.

Лукашенко заявил об «информационных вбросах» по поводу «какого-то» некачественного товара из Белоруссии, особенно продуктов питания. «Людей это настораживает», – добавил он.

«Он говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии посетовал, что его страна со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них «откровенно деструктивны».

«Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета», — заявил Лукашенко.



