Зимы не будет. В петербургском зоопарке раньше времени проснулись сурки

Сурки Ижорик и Августина после двухмесячной спячки показались на публике в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 11 февраля.

«Обычно весна в Петербурге наступает значительно позже, поэтому такое раннее пробуждение не свойственно нашим обитателям. Для сравнения: в прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале апреля», — добавили в зоопарке.

Трое детёнышей Ижорика и Августины из домика ещё не выходили. Сурки впали в спячку в конце ноября. Даже аномальное тепло, наступившее после новогодних праздников, не смогло их разбудить.



