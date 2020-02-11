Корону поправьте. Почему принудительный карантин – незаконное лишение свободы

На беспрецедентные карантинные меры петербурженка ответила побегом из инфекционного бокса. Её не ищут, потому как предъявить нечего. Она сама может засудить врачей за незаконное лишение свободы и самоуправство.

Jon Super/AP/TASS

При малейшем намеке на насморк или простуженное горло путешественников по китайской земле госпитализируют именем главы петербургского Роспотребнадзора. Кому-то везет «заехать на карантин» в Боткинскую и вовсе без симптомов, потому что участковый врач один – не набегается каждый день проверять. На обходы отправились мобильные бригады для сбора анализов. Уже есть случай, когда одна девочка открыла дверь незнакомцам и ее тут же «проанализировали».

Поначалу обещали, что Боткинская больница – «это на день-два, поставить галочку». А потом огорошили – анализы чистые, но домой поедете через две недели. И захлопнулись двери герметичных боксов. Одна радость — еда три раза в день.

Героиня сегодняшних новостей Алла рассказала «Фонтанке», что до побега она пыталась написать отказ от госпитализации, но ручку и бумагу ей не принесли, пояснив с улыбкой: «Ничто не может покинуть карантин до его окончания – даже заявление». Главный врач Боткинской Алексей Яковлев это категорически отрицает, заявляя, что было написано как минимум два отказа от госпитализации. Правда, их авторы потом внезапно передумали уезжать.

Никакой принудительной медицины





Тезка главврача инфекционной больницы, экс-председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев, рассказал «Фонтанке», что методические указания Минздрава одинаковы по всей стране. Если человека госпитализируют с подозрением на коронавирус, то кладут в изолированный бокс, берут анализы. Их отправляют в лаборатории. Оттуда через несколько дней звонят и сообщают результат. И если тесты отрицательны, человека можно отпускать.

Причем, решая вопрос о госпитализации человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в карантинных целях, врачи, по его словам, должны взвешивать две вещи.

Во-первых, наличие характерных симптомов: сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура при отсутствии насморка и воспаленного горла. Во-вторых, эпиданамнез — наличие близкого контакта. Близкий контакт предполагает, что человек на расстояние вытянутой руки подходил к уже зараженному. «Если эти два условия не выполняются, то никакого карантина быть не может. Причем симптомы не учитываются без контакта. Бессимптомным контактным лицам настоятельно рекомендуют карантин до выполнения контрольных тестов или на 14 дней без таковых», – отметил он.

Но госпитализировать на такой карантин можно только с согласия. Добровольно. И подозреваемые имеют право отказаться. И даже если человек уже находится в больнице, он может подписать отказ от госпитализации.

«В России всё очень строго с недобровольной госпитализацией. Основанием для принудительной госпитализации может быть только решение суда в связи с опасными инфекциями и опасными для окружающих или самого себя психическими состояниями», – отметил врач.

Карантин разберут в судах

«Граждане имеют право знать, что у них написано в истории болезни, какие у них анализы. Если никаких симптомов нет, если анализы чистые, то идет насильственное удержание и превышение должностных полномочий», – считает президент коллегии адвокатов «Аксиома» Светлана Савинова.





Она рекомендует людям писать заявление на отказ от госпитализации, где указывать, что у них не установлен диагноз, первичных признаков заболевания нет, и просить их отпустить. На ответ давать 24 часа.

«Если они ответа не получат, то они потом вправе обратиться за взысканием денежных средств: если они что-то не заработали за период карантина, если у них сорвались какие-то контракты. Также могут попросить компенсировать моральный вред, – объяснила Савинова «Фонтанке». – Ведь не было никакого распоряжения о том, что вводится режим чрезвычайного положения. На мой взгляд, это перегибы на местах».

К слову, тем, кто отказывался отправиться в больницу добровольно, в постановлении о госпитализации грозили ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ. Но, как отметил председатель коллегии адвокатов «ЮрКонсалт инт.» Ерлан Касенов, этой статьей не предусмотрена ответственность граждан за невыполнение предписания исполнительной власти в сфере здравоохранения.

«Порядок недобровольной госпитализации граждан предусмотрен главой 30 Кодекса административного судопроизводства. Такая госпитализация производится строго по решению суда и в отношении граждан, подлежащих госпитализации в психиатрическое или противотуберкулезное медицинское учреждение, – отметил адвокат. – Статьей 274 предусмотрено право суда рассматривать иные дела о принудительной госпитализации, если федеральным законом предусмотрен судебный порядок рассмотрения подобных требований. В настоящий момент такой порядок в отношении вирусных инфекций отсутствует. Таким образом, действия по удержанию и госпитализации незаконны».

Он также советует узникам карантина, чьи права нарушаются, писать отказ от госпитализации, фиксировать злоупотребления любым доступным образом — собирать доказательную базу. «Ответственность за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, предусмотрена статьей 127 УК РФ», – напомнил юрист. Алексей Яковлев (который не главврач) добавляет, что чрезмерные карантинные меры необоснованны не только по закону, но и просто логически.

«Да из-за чего весь сыр-бор? У коронавируса текущий коэффициент летальности около 2%, в подавляющем большинстве умирают ослабленные пожилые люди, которые с высокой вероятностью умерли бы и от любого другого тяжелого ОРВИ. Разве новый коронавирус уже причислен к особо опасным инфекциям? Это что – чума бубонная? Да и разве чума у нас не случается, скажем, в Дагестане? У нас сибирской язвы не было недавно в ЯНАО? В России особо опасные инфекции гуляют по стране, и что-то мы всех подряд на карантин не сажаем. Хотя уж при вспышках таких инфекций действия должны самые жесткие», – отметил он.

И добавил: «Китайцев 1,5 – 2 миллиарда. Если каждый китайца за руку подержал, то всё – весь мир на карантин посадим и всю планету? Зачем разводить истерику? Понятно, что надо создавать барьеры, чтобы вирус быстро не распространялся, но нельзя доводить до абсурда».

С этим не согласен главный врач Боткинской больницы. Алексей Яковлев уже заявил, что «все инсинуации, что 500 рублей – и никакой ответственности за побег не будет – это глубокое заблуждение».

«Ограничение вправе вводиться главным санитарным врачом в случае угрозы распространения особо опасных заболеваний. В ряде случаев если это влечет последствия для окружающих, то не исключается и уголовная ответственность», – намекнул главврач.

Статьей 236 Уголовного кодекса действительно предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Но только за повлекшее по неосторожности массовое заболевание, отравление или гибель людей. В Петербурге ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено. В самом Роспотребнадзоре пообещали ответить на запрос «Фонтанки» позднее.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»