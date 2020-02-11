Гость из ФСБ обеспечил уголовное дело. После свадьбы в Калининграде супругов обвинили в госизмене

Раскрытие личности действующего оперативника ФСБ вменили супругам из Калининграда. На их свадьбе гулял сотрудник спецслужбы, это и привело к уголовному делу.

Как пишет «Коммерсант» 11 февраля, следственное управление ФСБ завершило расследование дела в отношении бывшего эксперта Фонда имени Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонеца. Их обвинили в раскрытии личности действующего оперативника ФСБ спецслужбам Латвии.

По словам отца обвиняемой Константина Зимина, речь идёт о старом приятеле его дочери. С будущим чекистом она училась вместе в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде. В 2012 году Зимина окончила аспирантуру, а потом еще год работала в вузе младшим научным сотрудником. Ее бывший однокашник после учебы поступил на службу в ФСБ, где достиг звания капитана. По данным издания, оперативник занимался контрразведкой и был на хорошем счету у руководства.

В 2015 году Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец сыграли свадьбу. Как отметил Константин Зимин, сотрудник ФСБ оказался в числе приглашённых, во время торжества он не скрывал свою причастность к спецслужбе и даже раздавал визитки. На свадьбе также присутствовали родственники невесты из Литвы. «Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета», — рассказал Зимин.





ФСБ возбудила уголовное дело после того, как фото и видео со свадьбы оказались в соцсетях, а затем и вошли в сюжет одного из прибалтийских каналов.

Антонину Зимину по подозрению в государственной измене задержали в июне 2018 года, Константина Антонца отправили под стражу через год. Мужчина в 2015–2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а в последнее перед арестом время — в юридической фирме в Москве. Супруги вину не признают.