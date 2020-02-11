Долгая дорога на Первый. Какую цену Ксения Собчак заплатила за федеральный эфир

Первый выпуск передачи Ксении Собчак «Doc Talk» жестко раскритиковали в социальных сетях. Зато опальная телеведущая наконец вернулась в федеральный эфир. «Фонтанка» напоминает основные этапы одиссеи Собчак — от «Дома-2» через проспект Академика Сахарова и президентскую избирательную кампанию.

Ксения Собчак//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде в семье будущего первого мэра Санкт-Петербурга и будущего сенатора от Республики Тыва. В семнадцать лет ушла из родительского дома. Впоследствии Ксения Анатольевна скажет об этом периоде своей жизни: «Родители меня не содержали лет с семнадцати».

В 1997 – 1998 годах об этом подробно и с сочными заголовками рассказывала газета «Пресс-Курьер» (зарегистрированная под названием «Экспресс-Курьер»). Мать героини публикаций Людмила Нарусова и депутат Госдумы РФ Олег Финько обратились с жалобой в Судебную палату с требованием оградить Ксению Собчак от клеветы газетчиков.

В 2000 году скончался Анатолий Собчак. Год спустя Ксения Анатольевна переехала из Петербурга в Москву. Ей было 19 лет.

Ксения Собчак перевелась из СПбГУ на факультет международных отношений МГИМО. В 2002 году она получила степень бакалавра по международным отношениям, в 2004-м — степень магистра на факультете политологии. Ее диссертация была посвящена институтам президентства в России и Франции.





В том же 2001 году Ксения Собчак отправилась на свой первый кастинг на телевидение. Она хотела стать ведущей программы «Афиша» на телеканале РТР, но продюсеры выбрали Татьяну Арно.

Работу в эфире удается получить только через три года, в 2004-м. Собчак тогда 23 года, и она становится соведущей Ксении Бородиной в реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу пользуется таким оглушительным успехом, что в 2005 году депутаты Мосгордумы обращаются к генеральному прокурору с просьбой перенести «Дом-2» на более позднее время в эфире, а заодно возбудить в отношении Собчак уголовное дело по факту сводничества и сутенёрства. Людмила Нарусова, в свою очередь, отмечает, что «Дом-2» всегда был проектом партии «Единая Россия», потому что продюсировал его член этой партии, в те годы депутат Госдумы Валерий Комиссаров.



«Дом-2» оставляет время для дальнейшего саморазвития. В 2005 году Собчак ведет ток-шоу «Звёздный бульвар» на НТВ. С 2006 года — передачу имени себя «Блондинка в шоколаде» на «Муз-ТВ».

Собчак — 25 лет. Она объявляет о создании собственного молодежного движения «Все свободны!» против революции и вне политики, которое обещает финансировать самостоятельно. «Борьба за права может быть веселой», – говорит она журналистам, которые тут же окрестили инициативу «гламурным комсомолом». Никаких дальнейших упоминаний о молодежном движении Собчак не будет.

В 2007 году Собчак принимает участие в проекте «Цирк со звёздами» на «Первом канале» и регистрирует собственное ИП, которое нужно для работы на корпоративах. Основной вид деятельности – «в области исполнительских искусств». В 2008 году Собчак ведет реалити-шоу «Кто не хочет стать миллионером?» на ТНТ и выпускает две книжки: «Стильные штучки Ксении Собчак» и «Маски, блески, бигуди. Азбука красоты», спустя год в соавторстве с Оксаной Робски выходит фундаментальный труд «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта».

В возрасте 27 лет Ксения Собчак, общепризнанная «светская львица», считает, что ее «ненавидят так же единодушно, как Гитлера», и этот факт ее удивляет.

В 2008—2009 годах Собчак ведет на «Первом канале» сразу два популярных шоу: «Последний герой — 6. Забытые в раю» и «Две звезды». В 2010-м — танцует в «Танцах со звёздами» на «России-1» и издает очередные книжки: «Энциклопедия лоха» и «Философия в будуаре» (последняя — в соавторстве с Ксенией Соколовой).

Ксении Собчак исполняется 29 лет, когда бывший глава СТС Александр Роднянский приглашает ее вести общественно-политическую передачу «Свобода мысли» на петербургский «Пятый канал». Это сотрудничество оказалось недолгим: Ксения заявила, что программа про ЖКХ скучная, и уволилась.





К 10-летию со дня смерти Анатолия Собчака в 2010 году Людмила Нарусова берет интервью у Владимира Путина, а Ксения Собчак – у Дмитрия Медведева. Ксения Анатольевна, по ее собственным воспоминаниям, часто видится с президентом, по поводам, связанным с годовщинами смерти отца, юбилеями и семейными праздниками.

На грани своего тридцатилетия героиня «Tatler» трудится в передачах «Девчата» на «России-1», «Идеальный мужчина» на СТС и «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ».

В 2011 году Собчак исполняется 30. 24 декабря Ксения Собчак выступает на первом в своей жизни оппозиционном митинге «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве. Собравшиеся выражают протест фальсификациям на выборах в Государственную думу. Выход телеведущей к микрофону толпа встречает свистом. Но Собчак все равно говорит. И отмечает, что власть не должна превращаться в «воланчик, который можно перекидывать между двумя игроками» (накануне занимавший пост президента Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик о полезных свойствах бадминтона). «Давайте бороться не за власть. Давайте бороться за то, чтобы влиять на власть», – подытоживает Собчак.

Позже она будет утверждать, что за несколько дней до проспекта Сахарова пыталась встретиться с Путиным, чтобы сообщить, что собирается на митинг, но встреча не состоялась.

7 февраля 2012 года на телеканале «MTV Россия» выходит пилотный выпуск передачи «Госдеп с Собчак». Вопрос «Куда ведет нас Путин?» обсуждали оппозиционеры Сергей Удальцов, Илья Яшин и Евгения Чирикова. Неделю спустя руководство канала MTV остановило съемки «Госдепа» по причине низких рейтингов у целевой аудитории: «Зрителю MTV не очень интересна политическая окраска шоу». Но передачу спас владелец медиагруппы «Живи!» и кандидат на президентских выборах 2012 года Михаил Прохоров: «Госдеп-2» с Собчак всплыл на сайте журнала «Сноб».

Собчак не пропускает ни одной протестной акции. В апреле 2012-го она едет в Астрахань к голодающему справороссу Олегу Шеину, который протестует против фальсификации результатов выборов мэра. Тогда же на грузинском телеканале ПИК, вещавшем на русском языке, выходит общественно-политическое ток-шоу «Главная тема» с Ксенией Собчак в качестве ведущей.

6 мая 2012 года, накануне инаугурации президента Путина, в Москве проходит «Марш миллионов». Ксения Собчак на этом митинге не появляется. «Марш миллионов» закончится «болотным делом», фигуранты которого получат реальные сроки за участие в массовых беспорядках и насилие в отношении представителей власти. Собчак позже расскажет, что «это было непростое решение» – впервые с 24 декабря не пойти на митинг. Телеведущая признается, что заранее знала, что в программе будут «стояние на мосту, прорыв и сидячая забастовка», а когда эти слова остро воспримут лидеры протеста, объяснит, что драки с ОМОНом никто не планировал, а ее слова были лишь предположением.

8 мая Ксения Собчак снова на протестных гуляньях — сначала на Чистопрудном бульваре, затем на Пушкинской площади. Ее задерживают и помещают в автозак. Через 10 дней суд признает ее виновной в «нарушении правил собраний» и оштрафует на одну тысячу рублей. Но финансовые проблемы на этом только начинаются.

11 июня 2012 года в квартире Собчак проходит обыск в рамках расследования уголовного дела о беспорядках на митинге 6 мая 2012 года. Телеведущая проходит по делу как свидетель. У нее находят и изымают наличность: около 1 миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей. Начинается проверка источника этих средств. Обыск многие воспринимают как сигнал: Собчак последовательно лишается всех проектов на федеральных каналах, некоторые близкие знакомые отказываются с ней общаться, так как им «не нужны проблемы».

1 июля 2012 года Собчак объявляет о завершении работы в проекте «Дом-2». 23 июля руководство Муз-ТВ увольняет ее из программы «Топ-модель по-русски».

27 сентября Следственный комитет сообщает, что вернул Собчак деньги, изъятые у нее во время обыска 11 июня.

Собчак 31 год. В октябре 2012-го ее избирают в Координационный совет оппозиции, который должен был стать легитимным органом для переговоров с властью. Спустя год на заседание совета приходит только 9 членов из 40, и он прекращает свое бесславное существование.

В сентябре 2013 года Ксения Собчак наконец добивается встречи с Владимиром Путиным. Президент приезжает в Петербурге на G20, после чего на катере отправляется на презентацию собрания сочинений Анатолия Собчака. О чем именно телеведущая говорила с главой государства, неизвестно, но уже через несколько дней она получает приглашение на заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Там ее допускают к микрофону и она задает Путину «неудобный» вопрос. В дальнейшем она выступает в этом амплуа на ежегодных пресс-конференциях президента. Это был конец опалы, но не начало нового этапа карьеры на телевидении.

В 33 года Собчак становится главредом российской версии журнала о моде L’Officiel и ведет на телеканале «Пятница!» программу «Сделка» и «Можем повторить», а годом позже – «Битва ресторанов». На Украине она начинает вести шоу «Страсти на паркете», но из-за крымских событий выходит только два выпуска. На ТВ-3 Собчак ведет ток-шоу «Чернобыль. Зона обсуждения», а на Муз-ТВ – «Новую фабрику звёзд».

В 2017 году в возрасте 36 лет Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру на выборы президента России, которые назначены на 18 марта 2018 года.

При этом призывает голосовать не за себя, а против всех и не скрывает, что перед выдвижением встречалась с Путиным после интервью для фильма об Анатолии Собчаке и обсуждала свое участие в выборах.

После объявлении о вступлении в президентскую гонку Собчак сразу же попадает в эфир федеральных телеканалов: дает интервью НТВ и выступает в программе Андрея Малахова на «России-1». В то же время в интервью глянцевому журналу Glamour телеведущая прямым текстом заявляет: «Ксения Собчак президент — это стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

В 2018 году на канале «Дождь» выходит программа «Собчак без правил».

В мае 2019 года ее назначают генеральным продюсером телеканала «Супер». Затем телеведущая выходит в Youtube с шоу в жанре «большого интервью» «Осторожно, Собчак».

Ксении Собчак 38 лет. 10 февраля 2020 года наконец происходит ее возвращение в федеральный эфир в качестве ведущей: на «Первом канале» в вечернем шоу «Док-Ток» она начинает работать в паре с Александром Гордоном. «Фишка» шоу – «документальные реконструкции реальных событий». Судя по комментариям в социальных сетях, возвращение вышло отнюдь не триумфальным.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»