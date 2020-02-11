ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

При приобретении квартиры в ЖК Галактика Pro процентная ставка по ипотеке в АО «Райффайзенбанк» составит от 8,39% годовых, при условии внесения первоначального взноса более 20% от стоимости недвижимости. Если первоначальный взнос будет менее 20%, то процентная ставка по кредиту составит от 8,89% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры. Для зарплатных клиентов он может быть снижен до 10%. Возможная сумма кредита – от 500 тысяч до 26 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о Группе «Эталон»

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