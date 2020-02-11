Испанский хамон не для вас. Интернет-магазины деликатесов решил заблокировать суд

По решению Выборгского районного суда Петербурга под блокировку попали два сетевых ресурса, предлагающие доставить россиянам запрещённое – хамон, колбасы и ассортимент сыров из Испании.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 февраля, лазейку для любителей заграничных деликатесов Выборгский суд закрыл после иска районного прокурора. Он подал административный иск к Роскомнадзору и указал на Hamon-spain и Spanish Food Store, которые предлагают желающим закупиться товарами из Испании и Италии: сырами разных видов, хамоном, колбасами, винами, фуа-гра, паштетами и не только.

Магазины базируются в Москве, но доставку осуществляют и в другие города. Запреты и ограничения по ввозу в РФ части их ассортимента торговле не мешали. Суд удовлетворил требования истца и признал, что ресурсы содержат информацию, которую запрещено распространять в России. После того, как решение вступит в законную силу, Роскомнадзор заблокирует доступ к сайтам.

Режим уничтожения санкционных продуктов в РФ продлён до 2021 года. В чёрном списке овощи, фрукты, рыба, орехи, морепродукты, мясные и молочные продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Ирландии и Лихтенштейна. Продуктовое эмбарго введено указом Владимира Путина в 2015 году в ответ на экономические санкции Евросоюза.



