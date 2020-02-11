«Строительный» вице-премьер РФ Хуснуллин попросил россиян рассказать об условиях ипотеки

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин широко шагнул в народ – он хочет получить информацию о реальных параметрах оформленных россиянами ипотечных кредитов. Начать решил с «Твиттера».

«Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь. Напишете здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона», – написал Хуснуллин в своем аккаунте 11 февраля.

Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь) Напишете здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона. — Марат Хуснуллин (@khusnullin_) February 11, 2020





Далее вице-премьер добавил, что таким образом хочет получить «реальную ситуацию по рынку от тех, кто пользуется продуктом, а не отчетные цифры». «Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее!» – написал он.

Совсем недавно Хуснуллин заявил о том, что средняя ипотечная ставка в 9% годовых является завышенной и является преступлением.