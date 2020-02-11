От Всеволожска до Петербурга. Жители города и области удивляются февральской радуге

Жители Ленобласти любовались радугой 11 февраля. Красивое природное явление запечатлели во Всеволожске.

Фотографией зимнего чуда с «Фонтанкой» поделился кандидат биологических наук, блогер Павел Глазков. Семицветная арка нависла над деревьями и заиграла в лучах солнца.

Фото: Павел Глазков

Пока Всеволожск утопает в лучах, Петербург не отстаёт. Очередной острый «приступ» весны настиг город. Синоптики обещали снег с дождём, но, к счастью, прогноз сбылся лишь отчасти.



