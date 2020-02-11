Зюганов назвал Библию документом и заявил, что не против упоминания бога в Конституции

КПРФ не против упоминания бога в преамбуле Конституции России. Об этом 11 февраля на пресс-конференции заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Это образ (образ бога. – Прим. ред.) скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», – отметил он, напомнив, что бог упоминается и в гимне РФ.

По мнению Зюганова, пишет «Интерфакс», именно Библия отчасти стала прообразом коммунистической идеологии.

«Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (...) – там главный лозунг коммунизма: "Кто не работает, тот и не ест"», – пояснил политик, добавив, что моральный кодекс строителя коммунизма «списан из Библии».





«И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – заключил он.

С предложением включить упоминание бога в преамбулу Конституции выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Не в восторге от идеи остались глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, а также Совет по правам человека.