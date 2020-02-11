Зюганов назвал Библию документом и заявил, что не против упоминания бога в Конституции
КПРФ не против упоминания бога в преамбуле Конституции России. Об этом 11 февраля на пресс-конференции заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
«Это образ (образ бога. – Прим. ред.) скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», – отметил он, напомнив, что бог упоминается и в гимне РФ.
По мнению Зюганова, пишет «Интерфакс», именно Библия отчасти стала прообразом коммунистической идеологии.
«Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (...) – там главный лозунг коммунизма: "Кто не работает, тот и не ест"», – пояснил политик, добавив, что моральный кодекс строителя коммунизма «списан из Библии».
«И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – заключил он.
С предложением включить упоминание бога в преамбулу Конституции выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Не в восторге от идеи остались глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, а также Совет по правам человека.
Справка:
Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме 23 января, спустя всего неделю после оглашения президентом его идей. И «Единая Россия», и «оппозиционные фракции» единогласно их поддержали. Второе чтение может пройти не так стремительно. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправок очень много, поэтому обсуждается вопрос переноса второго чтения «на конец февраля либо на начало марта».
Члены рабочей группы по выработке других правок предлагают ввести в Конституцию термин «верховный правитель». Член группы Елена Альшанская убеждала «Фонтанку», что их собрание – «не колхоз».