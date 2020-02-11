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Город
11.02.2020 15:58
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Всеволожск и Новоселье дотянутся до Петербурга. Ленобласть сохранит маршруты из пригородов к станциям метро

Ленобласть и Санкт-Петербург согласовали сохранение автобусных маршрутов, которые связывают города области со станциями метрополитена. Ранее сообщалось, что транспортная реформа может их похоронить.

Как рассказали «Фонтанке» в управлении правительства Ленобласти по транспорту, остаются, где были, автобусы №530 (Всеволожск — Финляндский вокзал), № 81 (Новоселье — станция метро «Проспект Ветеранов»), №521 (Форносово — станция метро «Купчино») и 468 (Шлиссельбург — станция метро «Улица Дыбенко»). Однако меняются форма и куратор. С лета работать маршруты будут по заказу областного управления по транспорту. Тогда же они будут переведены из коммерческой категории в социальную с сопутствующими льготами на проезд.

По данным ведомства, ежегодный пассажиропоток на этих направлениях составляет до трёх миллионов человек. При этом в целом проблема еще шире. Осенью стало понятно, что в рамках транспортной реформы в Петербурге будет отменено порядка 30 межрегиональных маршрутов, которые работают сейчас по заказу Смольного. Новые же социальные маршруты, которые собирался открывать комтранс, могли помочь разве что покупателям магазинов «МЕГА». Больше всего Ленобласть волновали перспективы как раз названных выше четырех маршрутов — особенно 530-го. Губернатор региона Александр Дрозденко называл планы по его ликвидации «провокацией», а областные чиновники не исключали, что обратятся в суд.

Вскоре Смольный заявил о том, что все 85 смежных социальных маршрутов сохраняются в документе планирования. Что касается коммерческих, то вместо 34 контракты будут заключены по 9 направлениям. Ведомство утверждало, что за счет социальной части будут продублированы 13 бывших маршруток, еще на 4 надо будет теперь делать пересадку. 8 закрывались, но по ним собирались обеспечивать связь другими видами транспорта и маршрутами.

Ленобласть согласовала закрытие 11 маршрутов и обновление восьми, однако судьба еще 15 продолжала обсуждаться. Как сообщает 47news со ссылкой на управление по транспорту, работа по сохранению нескольких маршрутов продолжается. В случае если договориться с Петербургом не удастся, то мегаполис должен будет урезать компенсированные маршруты новыми либо продлить старые. В частности, к проблемным отнесены автобусы № К-449 (деревня Куттузи — улица Костюшко, Санкт-Петербург) и № К-436 (улица Жени Егоровой, Санкт-Петербург — ж/д станция Грузино).


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