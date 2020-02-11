Там врачи, там – передышка. Как семья инвалида пытается из области перебраться ближе к Петербургу

Алексей оказался в инвалидном кресле после ДТП. С тех пор уже почти 16 лет за ним ухаживает мама. Она пытается перебраться из Бокситогорска поближе к Петербургу, где есть врачи и можно получить передышку.

В 2004 году, за месяц до 16-летия, Алексей перевернулся на мотоцикле. Потом были реанимации в Бокситогорской больнице, в детской больнице Раухфуса, в больнице в Колпино. Месяцы полукомы, дыхание через трубку, еда через шприц и заметные результаты. Последний раз в петербургской больнице Алексей лежал в 2018-м – в инвалидном кресле за 300 вёрст не наездишься, а в Бокситогорске специалистов по профилю нет.

Несколько раз в день Маргарита Куксова перетаскивает на себе уже взрослого сына.

– Может, будете смеяться, но мы называем это "захват анаконды". Захват… и на счёт три. Раз-два-три, ыых…, – на глубоком вдохе женщина рывком поднимает 70-килограммового сына Алексея с кровати и на выдохе опускает его в инвалидное кресло. Через пару минут повторяется то же самое, и Лёша – в массажном кресле. После – обратный путь в кровать. И так несколько раз в день, каждый день, много лет.

Маргарита надеется перебраться поближе к Петербургу.

– Мне 51, но за столько лет здоровье ушло, хочу успеть хоть подготовить сына к жизни без меня, – поделилась женщина.

Алексей научился общаться жестами, потом произносить короткие фразы. Следит за новостями по телевизору. Но ложку до рта не доносит.

В научном центре реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта врачи женщину обнадёжили, сказав, что Алексея можно даже на ходунки поставить. Но для этого, опять же, необходимо быть ближе к медицинскому учреждению. Маргарита обращалась в различные комитеты с просьбой помочь с переездом. Там законно ответили – подбором жилья занимаются сами граждане.

В ноябре прошлого года нашёлся вариант в Никольском. Маргарита продала свою квартиру в Бокситогорске, но юрист отговорил от покупки – документы на новое жильё вызвали подозрения.

Сейчас мать и сын живут в своей же квартире, но уже как арендаторы.

С декабря Маргарита рассылает просьбы о помощи в различные инстанции, депутатам города и области, на телеканалы, застройщикам и в благотворительные фонды. Просит не подарить квартиру, а помочь с выходом из ситуации. Ведь в их жизни такое уже было: появились вертикализатор, массажное кресло, тренажёр для занятий дома. Деньги на сложную операцию в институте Бехтерева в Петербурге пришли вместе с письмом от Владимира Путина.

– Сегодня я одна. Соцзащита предлагает принести продукты из магазина, но зачем? Это-то я могу. Укладываю Лёшу днем на часик и иду. Я читала, у вас там в Питере есть такое – мам, что с инвалидами сидят, отпускают ненадолго в парикмахерскую или в кино, – вдруг смущённо переходит на потаённое Маргарита.

Имеется ввиду программа «Передышка плюс», которую реализует Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. Родителям, воспитывающим совершеннолетних инвалидов с детства, предоставляется услуга «передышка» – пока мама, папа или опекун заняты решением неотложных дел или лечением, об их сыне или дочери заботится человек, прошедший специальное обучение в ГАООРДИ, так называемая «принимающая семья».

А тут даже во двор с третьего этажа на коляске не спуститься – «установка пандуса ущемила бы права других жильцов».

Подробнее в материале 47news.