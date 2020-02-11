На крыше дома моего

Жилая застройка проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе характеризуется инновационными подходами к теплоснабжению и энергосбережению. В результате этого малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы», которые возводятся в рамках проекта, сочетают в себе комфорт и практичность.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» для отопления многоквартирных жилых домов впервые в нашей стране в комплексе применены тёплые водяные полы и крышные газовые котельные.

На вопросы покупателей квартир отвечает начальник управления проектирования компании «Терминал-Ресурс» Виталий Дементьевский:

– В чём преимущество технологии «тёплый водяной пол» для жителей?

– Применение тёплых полов для отопления позволило снизить температуру теплоносителя до 40°С, что, в свою очередь, снизило потребления природного газа и сократило выбросы в атмосферу. Ещё одно важное следствие – снижение платежей за отопление. По экспертным оценкам, плата за отопление в «Образцовых кварталах» в 1,75 раз меньше, чем в домах, подключенных к центральным источникам теплоснабжения. Комфорт проживания в квартирах с тёплыми водяными полами подтверждают европейские пользователи и первые жители проекта «На Царскосельских холмах».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Почему застройщик в проекте «На Царскосельских холмах» применил крышные газовые котельные?

– Мы внимательно следим за инновациями и применяем технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в европейском многоквартирном домостроении. Помимо практичности и удобства в эксплуатации, это позволило в экономически сложное время отказаться от создания источника теплоснабжения, требующего огромных затрат, строительства дорогостоящих теплотрасс. А отсутствие теплотрасс непосредственно в районе застройки позволяет создавать оптимальные планировочные решения в части генерального плана улиц, проездов и самих жилых комплексов. Для покупателя квартиры это обеспечило привлекательную цену квадратного метра.

– Что представляют собой котельные, кто и как их обслуживает?

– Крышная котельная – автономный источник отопления и подогрева теплоносителя. Название крышная котельная получила из-за места расположения: её возводят на крыше здания в специально оборудованном помещении. В наших котельных используются газовые конденсационные котлы одного из ведущих мировых производителей – фирмы Viessmann, Германия. Котельные работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия людей, а обслуживание производится высококвалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение в учебных центрах фирмы Viessmann. Производитель оборудования внимательно следит за репутацией своей марки и контролирует работу действующих котельных. На странице официального сайта фирмы Viessmann дана высокая оценка котельным проекта на «На Царскосельских холмах».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Как обеспечивается безопасность эксплуатации котельных?

– Безопасность обеспечивается в автоматическом режиме. В частности, при загазованности или пожаре прекращается подача газа в котельную. Контролируются (путем подачи сигналов на диспетчерский пульт) все основные параметры теплоносителя, а также загазованность помещения. При исчезновении электропитания котельной или при неисправности системы связи диспетчеру передается соответствующая информация. Все насосы в котельной защищены от сухого хода сигналами от датчиков давления. Предусмотрена и охранно-пожарная сигнализация.

– Какова продолжительность отопительного сезона в «Образцовых кварталах»?

– Использование автоматизированных крышных газовых котельных позволяет собственникам жилья управлять продолжительностью отопительного периода и по своему решению назначать даты его начала и окончания.

Готовые и строящиеся квартиры с автономным отоплением: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya