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Происшествия
11.02.2020 15:46
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«Адреналин зашкаливал»: «русская Сара Коннор» рассказала, как сбежала из Боткинской больницы

32-летняя петербурженка Алла рассказала, как ей удалось выбраться из больницы. И что стало причиной побега.

«В пятницу, когда мне сказали, что я полностью здорова, я упрашивала врачей отпустить меня домой. Я говорила, что по Конституции у меня есть право на свободу. Также по закону Российской Федерации я имею право на отказ в госпитализации. Но мне отказали».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @allasand


Тогда петербурженка начала разрабатывать план побега. Она обзвонила всех знакомых, чтобы найти санитара, который открыл бы ей дверь, но никто не брался. Поэтому решила рассчитывать только на себя.

После ужина Алла попросила выключить свет. После этого жалюзи в боксе закрыли, и было не видно, что она вскрывает дверь. Она сняла защитный кожух над дверью, затем оплетку. Замкнула провода.

«Страшно было жуть, током бы дернуло так, что две недели не просто в больничке потом лежала», – отметила она. Но дверь поддалась.

«Адреналин зашкаливал»: «русская Сара Коннор» рассказала, как сбежала из Боткинской больницы

После этого она собрала свои вещи и пошла к лифту. Но перед ним была еще одна дверь — и она была закрыта на ключ. Она начала в ужасе метаться по коридору, но там были проходы только в другие боксы, к другим людям. На её счастье врачи как раз привели новую «жертву», повели её внутрь помещений, не заметив беглянку. А Алла прошмыгнула за дверь и смогла спокойно пробраться вниз и покинуть больницу.

Сам побег она не снимала, было не до этого: «Зашкаливал адреналин, был страх, что заметят и вернут: и тогда точно не выберусь».

Успех плана она обосновала удачным временем побега – после 18 и до 19 в пятницу. «Все с работы идут, и никто не обращает внимание на девушку с пакетами и обезумевшими глазами». Напомним, что главврач Боткинской уже пригрозил беглянке уголовной ответственностью. О ситуации врачи уведомили полицию.


© Фонтанка.Ру
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