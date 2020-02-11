Фигурантов дела о хищениях у военных через АО «Славянка» готовятся вновь возить в суды. Чтением материалов их развлекают в колонии

Военное следствие в Москве завершило сбор и описание доказательств вины бывшего директора АО «Славянка» и его коллег. Уже приговоренные за подобные прегрешения идут на новый судебный круг без полутора миллиардов рублей.

О завершении расследования 11 февраля сообщает главное военное следственное управление СК РФ. Обвиняемыми в мошенничестве, коммерческом подкупе, злоупотреблении и легализации проходят бывший генеральный директор «Славянки» и учредитель ЗАО «Безопасность и связь» (БиС) Александр Елькин, начальник департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин, один из руководителей Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны РФ» Александр Мигунов и помощник генерального директора «БиС» Юлия Ротанова. В 2016 году их уже приговорили за попытки коммерческого подкупа и посредничество в нем, фигуранты получили от 11 до 5 лет реального срока, с общей суммой штрафа более 80 млн рублей.

Компании Елькина занимались хозяйственными нуждами военных. Среди новых эпизодов, которые вменяет им следствие, например, понуждение руководства 17 организаций платить «Славянке» за то, чтобы у них не было проблем с выплатами по госконтрактам на ремонт казарм по всей стране. Якобы фигуранты на этом заработали 385 млн рублей. С декабря 2009- по январь 2014, считает следствие, обвиняемые похитили 223 млн рублей, выделенных на хозяйственные нужды зданий Военной академии Генерального штаба ВС РФ, общежитий на ее балансе и помещений пансиона воспитанниц Минобороны.

Следствие нашло объем, из которого должен быть возмещен ущерб по гражданским искам. На счетах фигурантов отыскали и «в большинстве случаев изъяли» более миллиарда в рублях и валюте, арест наложен на 51 обьект имущества общей стоимостью еще в полмиллиарда.





Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Александр Елькин возглавил «Славянку», как часть «Оборонсервиса», в 2010 году. Уже через два года он оказался одной из центральных фигур в коррупционном скандале вокруг холдинга, из-за которого министр Анатолий Сердюков лишился должности. Бывшую главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву приговорили к пяти годам колонии, в которой она в итоге провела чуть больше месяца после 2,5 лет домашнего ареста и вышла по УДО. Елькин первым приговором был осужден на 10,5 лет.