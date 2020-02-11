«Когда увидел цены на бензин». В Пушкине машина перевернулась на крышу у въезда на АЗС

Серьёзная авария произошла в Пушкине на выезде из города в сторону Петербурга днём 11 февраля.

На Петербургском шоссе, перед пересечением с Витебским проспектом, «Фольксваген» перевернулся на крышу перед поворотом на заправку. Об этом сообщают очевидцы в пабликах «Авто Пушкин» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Наверное, цены на бензин упали, засмотрелся», – иронизируют подписчики.

21-летний водитель, приезжий, доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, уточняют в комментариях. В машине он был один.





Движению ДТП не мешает.

