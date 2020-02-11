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Происшествия
11.02.2020 16:08
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«Когда увидел цены на бензин». В Пушкине машина перевернулась на крышу у въезда на АЗС

Серьёзная авария произошла в Пушкине на выезде из города в сторону Петербурга днём 11 февраля.

На Петербургском шоссе, перед пересечением с Витебским проспектом, «Фольксваген» перевернулся на крышу перед поворотом на заправку. Об этом сообщают очевидцы в пабликах «Авто Пушкин» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Наверное, цены на бензин упали, засмотрелся», – иронизируют подписчики.

«Когда увидел цены на бензин». В Пушкине машина перевернулась на крышу у въезда на АЗС

21-летний водитель, приезжий, доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, уточняют в комментариях. В машине он был один.


Движению ДТП не мешает.
 

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