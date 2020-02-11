«Я сотрудник администрации президента». Глава СПЧ не стал комментировать приговор фигурантам дела «Сети»

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Валерий Фадеев отказался комментировать обвинительный приговор фигурантам уголовного дела запрещённой в России террористической организации «Сеть».

«Господин Фадеев сослался на то, что он сотрудник администрации президента. Он сообщил, что СПЧ готов рассмотреть заявления осужденных, их родственников или адвокатов, «если те обратятся за защитой», – сообщил во вторник 11 февраля «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/4251095.

В понедельник, 10 февраля, тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. На семерых фигуранты дела получили 86 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя приговор, заявил, что президент «неоднократно разбирался с этой ситуацией» и просил проверить дело на соответствие закону.





Адвокаты заявили об оспаривании приговора и обращении в ЕСПЧ. Осуждённые не признали своей вины.

Дело «Сети» продолжится в Санкт-Петербурге. Фигурант дела Юлий Бояршинов частично признаёт вину, Виктор Филинков свою причастность отрицает, он объявлял голодовку. Третий петербургский фигурант громкого дела, Игорь Шишкин, пошёл на сделку со следствием и получил 3,5 года колонии.