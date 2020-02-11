Камера записала, как 18-летний парень на BMW прилетел в КАМАЗ дорожников на КАД

Момент смертельного ДТП на кольцевой автодороге Петербурга ранним утром 11 февраля попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. В аварии погиб водитель легковушки и пострадал дорожный рабочий.

По данным ГИБДД, столкновение произошло около 4:30 на 115-м километре внешнего кольца КАД. Автомобиль BMW X3 врезался в КАМАЗ дорожных служб. В результате 18-летний водитель «БМВ» погиб на месте. Водительских прав у молодого человека не было. В грузовике пострадал 28-летний рабочий, который находился в кузове.

Столкновение заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего на некотором расстоянии за BMW. На опубликованной в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» записи видно, как легковушка, двигаясь по крайнему левому ряду, внезапно врезается в КАМАЗ и отлетает в крайний правый. «Стопы (у BMW. – Прим. ред.) до удара даже не зажглись... Если увеличить видео, момент удара виден, – пишут очевидцы. – Плюс КАМАЗ был не обозначен на проезжей части. Да и знаки на кузове в момент ДТП грязные в хлам...»

После удара к грузовику подбежали дорожные рабочие, очевидно на помощь пострадавшему товарищу. На записи также видно, как через пассажирскую дверь BMW пытается выбраться человек. Проезжая часть в районе места аварии усеяна обломками машины, рядом валяется оторванное колесо.



