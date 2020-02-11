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Общество
11.02.2020 15:21
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«Распускать Госдуму, считать правительство сформированным, если в нём лишь 2/3 членов». Декан юрфака СПбГУ про новые полномочия президента

Член рабочей группы по подготовке конституционных поправок, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов предлагает дать президенту право выбора, если Госдума трижды отклонит кандидатуру премьер-министра. Сегодня Конституция предписывает президенту в обязательном порядке распускать парламент в случае тройного отказа.

«Мне кажется, что правильнее президенту предоставить возможность выбора, предоставить право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной кандидатуры председателя правительства», – цитирует ТАСС слова Белова с заседания рабочей группы 11 февраля.

По слова Белова, предложенное путинскими поправками в Конституцию согласование других членов правительства «тоже должно быть обеспечено механизмом предотвращения ситуации, когда в результате неутверждения представленных Госдуме кандидатов вице-премьеров или членов правительства невозможно сформировать правительство в полном составе».

«Наверное, должно быть какое-то количество членов правительства, при наличии которых правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 состава правительства», – отметил юрист.


Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал предложения Белова интересными, так как они будут защитой от «кризиса».

«Иногда, наверное, для того чтобы кризиса избежать, такая процедура возможна. Она еще у нас не написана в тексте. Нам надо будет, конечно, очень внимательно посмотреть, как она будет ложиться в разные главы [Конституции], посвященные Федеральному собранию и президентским полномочиям, но вот такое предложение поступило. На мой взгляд, оно достаточно любопытное», – отметил депутат.

Ранее во вторник стало известно, что для проведения «общероссийского голосования» за поправки в Конституцию один из будних дней апреля сделают выходным. Решение будет принято после консультаций с Владимиром Путиным, отметил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

Сегодня же глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации рассказал, что «народное голосование» пройдёт только после того, как Владимир Путин подпишет одобренные Госдумой и Советом Федерации поправки. Информацию о проработке вопроса обнуления срока президентских полномочий для Владимира Путина в комментарии «Фонтанке» Андрей Клишас опроверг.

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. На данный момент срок подачи поправок ко второму чтению истекает 14 февраля, но Андрей Клишас не исключает, что дедлайн может быть отложен на более поздний срок из-за количества предложений по изменению Конституции.

Клишас считает, что у парламентариев есть право внесения изменений в преамбулу Конституции РФ, куда представители РПЦ хотят вписать «Бога» и «брак» как «союз мужчины и женщины».

Соавтор действующей редакции Основного закона страны Сергей Цыпляев разъяснял «Фонтанке», что преамбула Конституции неприкосновенна.


Действующая редакция Конституции России без купюр опубликована на сайте «Фонтанки».

 

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