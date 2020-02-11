Один из двух заболевших коронавирусом в России выздоровел. Китайская студентка Лесли возвращается к учёбе

Приехавшую с коронавирусом в Тюмень китайскую студентку Лесли выписали из больницы. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова 11 февраля.

«Пришли все анализы. Можно сказать, что девушка полностью здорова. Мы ее выписали сегодня с цветами и шарами», — цитирует Куликову местный портал 72.ру.

По словам чиновницы, заболевание у студентки протекало в лёгкой форме. Лечили её так же, как это делается при любом ОРВИ. На данный момент девушка может вернуться к учёбе в университете, ограничений по её передвижению нет.

Гражданка КНР — одна из двух человек, у которых выявили коронавирус на территории России. Второй случай зарегистрирован в Забайкальском крае.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Число умерших в этой стране к 11 февраля выросло до 1011.



