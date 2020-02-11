Главврач Боткинской больницы пригрозил «русской Саре Коннор» уголовной ответственностью. Полиция уже в курсе

Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал «Фонтанке» побег 32-летней петербурженки из коронавирусного карантина, о котором стало известно 11 февраля.

«Первое – девушка получила предписание от Роспотребнадзора о госпитализации и о размещении в течение 14 дней в больнице Боткина. На обследовании и карантине. Второе — больница не имеет права насильно удерживать пациентов. Соответственно и ломать что-либо в больнице, это абсолютно бессмысленная вещь, которую я рассматриваю как хулиганство. Ограничение вправе вводиться главным санитарным врачом в случае угрозы распространения особо опасных заболеваний. В ряде случаев если это влечет последствия для окружающих, то не исключается и уголовная ответственность», – заявил главврач.

Яковлев рассказал о том, как поступили врачи, обнаружив пропажу потенциально опасной пациентки. «После того как пациентка самостоятельно покинула больницу, мы сообщили телеграммой в полицию, и теперь она будет разбираться не с нами, в связи с тем, что она нарушила действующее законодательство Российской Федерации и то предписание, которое ей было дано. Все инсинуации, что 500 рублей – и никакой ответственности не будет, это глубокое заблуждение. Достаточно серьезная инфекция, с которой мы столкнулись, последствия пока неизвестны, такое поведение скорее асоциальное у человека, который принял на себя добровольное обязательство придерживаться действующего законодательства», – сообщил глава медучреждения.

Напомним, что Алла взломала электронный замок в изолированном боксе еще в пятницу, 7 февраля. И говорит, что с тех пор с ней не связывались ни из полиции, ни из больницы. «Фонтанка» подробно рассказывала эту историю. И писала про её коллегу из Самары.



